Příjem žádostí do druhé výzvy COVID nájemné bude až do 29. ledna

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prodloužilo příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné do 29. ledna. Původně měl končit ve čtvrtek. Zároveň posunulo začátek příjmu žádostí do třetí výzvy z 22. ledna na 1. únor s ohledem na plánované zvýšení limitu čerpání z veřejné podpory, tzv. dočasného rámce, Evropskou komisí. Na twitteru to dnes uvedl šéf MPO Karel Havlíček (za ANO).

Příjem žádostí do druhé výzvy programu COVID nájemné začal 21. října. Stát jejím prostřednictvím podnikatelům zasaženým v souvislosti s pandemií koronaviru a vládními opatření přispívá 50 procent na komerční nájem za třetí čtvrtletí. MPO k úterku evidovalo zhruba 41.000 žádostí za 3,3 miliardy korun. Podnikatelé k tomu datu dokončili a podali asi 31.200 žádostí za 2,8 miliardy korun, z nichž resort schválil 74 procent žádostí v objemu 2,2 miliardy korun. Zamítl k 19. lednu 109 žádostí za 7,9 milionu korun.

U třetí výzvy bude stát znovu přispívat polovinu na nájem, tentokrát za poslední kvartál loňského roku. Rozšíří se okruh žadatelů o otevřené provozy s propadem tržeb za čtvrté čtvrtletí alespoň o 66 procent. Dále úředníci nebudou posuzovat spřízněnost osob. Nájemce a pronajímatel ale nesmí být totožná osoba. Na třetí výzvu, stejně jako na druhou, vláda vyčlenila tři miliardy korun.

Na program COVID nájemné, stejně jako na další dotační tituly připravené v souvislosti s pandemií, se vztahuje tzv. dočasný rámec Evropské komise. Jedná se o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800.000 eur (asi 21 milionů Kč), což je omezující především pro velké společnosti. Na žádost členských států EU by měla být zvýšena na dvojnásobek. Podle Havlíčka by komise měla revizi schválit do konce ledna.