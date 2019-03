Praha - Systém výuky strojvůdců je nedostatečný a měl by se změnit, tvrdí Federace strojvůdců ČR. Podle ní jsou příčiny současných železničních incidentů systémové, protože strojvůdci se musí vyrovnávat s řadou nepříznivých faktorů, které následně vedou k chybám. Na české železnici se v posledních týdnech stalo několik nehod, dnes kvůli tomu jednalo vedení federace s ministrem dopravy Danem Ťokem (za ANO). Dohodli se na svolání velkého jednání za účasti všech vrcholných představitelů železničních úřadů a podniků. Termín zatím stanovený nebyl.

Strojvůdci odmítají, že by za nehodami vlaků byla pouze lidská selhání. Nárůst incidentů má naopak podle nich systémové příčiny. Libor Poláček z Federace strojvůdců ČR upozornil například na dlouhodobý podstav strojvůdců, který vede k jejich "chronické únavě". K tomu podle něj přispělo jedno z předchozích vedení ministerstva dopravy, které spustilo tzv. optimalizaci pracovních sil na dráze, která vedla k odchodu mnoha starších strojvedoucích. Další faktory, které podle federace zatěžují současné strojvůdce, je růst povinností a úkonů, jež musí splňovat, časté služby a přesčasy nebo nedostatky na trati.

To vše podle strojvůdců zvyšuje riziko nehod a dalších incidentů.

Federaci se nelíbí ani současný systém výuky strojvůdců. Podle Libora Poláčka se v minulosti postupně upustilo od požadavků na širokou praxi strojvůdců, ti méně zkušení se pak kvůli tomu dostávají do situací, které neznají. Zákon v současnosti vyžaduje alespoň 12 týdnů praktického výcviku, to je však podle federace málo. Strojvůdci by podle ní měli kromě samotného řízení vlaku poznat také například chod v tzv. správkárnách, aby si mohli v případě nutnosti lépe poradit při poruše soupravy. Měla by se také zvýšit technická odbornost strojvůdců, podle federace by měli mít maturitu s technickým zaměřením.

Federace proto prosazuje, aby se výuka soustředila do odborných škol se zaměřením na železnici. V současnosti většinu strojvůdců vycvičují samotní dopravci.

Strojvůdcům se naopak příliš nezamlouvá návrh na zavedení bodového systému pro strojvůdce. Ten by podle federace ještě zvýšil tlak na ně, což by vedlo ke stresovým situacím. To by následně mohlo ještě zvýraznit současný personální nedostatek na této pozici. Tuzemským dopravcům jich chybí přes 300.

Strojvůdci se ohradili proti obviněním, že se nedostatečně věnují řízení a během jízdy sledují na telefonech filmy nebo hrají hry. Podle nich jde o záměrné šíření nepodložených domněnek. Poláček upozornil, že strojvedoucí potřebují mobily ke služebním účelům.

Počet mimořádných událostí na železnici letos prudce vzrostl, za první dva měsíce jich inspektoři museli řešit už 220, meziročně o čtvrtinu více.