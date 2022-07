Přibylo přes 1700 případů covidu, hospitalizovaných je více než 400

Praha - Laboratoře v Česku odhalily ve čtvrtek 1711 nových případů koronaviru. Je to opět mezitýdenní nárůst, a to zhruba o 160 nakažených. V nemocnicích je s covidem poprvé od května více než 400 lidí. Nezvyšuje se ale počet pacientů v těžkém stavu. Na 100.000 obyvatel připadá za posledních sedm dní 96 nakažených, takzvané incidenční číslo tak nadále roste. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

Epidemie zrychluje již několik týdnů. Denní přírůstky případů začaly být v mezitýdenním srovnání vyšší počátkem června. Za uplynulých sedm dní přibylo v Česku 10.264 odhalených nákaz, což je téměř dvojnásobek proti předchozímu týdnu, který byl ale ovlivněn dvěma svátečními dny. V tomto týdnu testy zatím jednou potvrdily více než 2000 případů, což se naposledy stalo v dubnu, dvakrát byl pak denní nárůst jen nepatrně pod touto hranicí.

Za nárůstem počtu případů z poslední doby jsou nakažlivější submutace BA.4 a BA.5 koronavirové varianty omikron. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek ve čtvrtek řekl Radiožurnálu a ČRo Plus, že se letní vlna covidu blíží ke kulminaci. Čeká ji za týden či deset dní. Pokles bude postupný, počty po něm mohou dál zůstat vyšší. Reálný počet nakažených, o kterých se neví, může být podle něj násobně, možná až pětinásobně vyšší, než ukazují testy.

Ve čtvrtek laboratoře provedly 7500 testů, zhruba stejně jako před týdnem. U preventivních testů byla pozitivita téměř osm procent, což bylo asi o dva procentní body více než minulý týden. Pozitivita u epidemiologických testů, které se dělají například kvůli kontaktu s nakaženým, se zvýšila rovněž o dva procentní body na 17,5 procenta. U nejčastějších diagnostických testů, které podstupují lidé vykazující příznaky nemoci, zůstává pozitivita kolem 30 procent.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doporučil nošení roušek ve zdravotnických zařízeních a veřejné dopravě. Stát se nechystá přijímat žádná preventivní opatření, protože nehrozí přetížení nemocnic. S covidem je nyní hospitalizováno 413 lidí, zhruba o sto více než před týdnem. Počet pacientů v těžkém stavu se ale snížil. Minulý týden jich bylo 17, nyní o pět méně.

S koronavirem dosud v Česku zemřelo 40.346 lidí. Za uplynulých sedm dní je obětí devět. O týden dříve jich bylo 16. Od začátku epidemie v březnu 2020 potvrdily laboratoře téměř 3,95 milionu případů koronaviru, k tomu ministerstvo eviduje zhruba 273.000 podezření na opakovanou nákazu.

Incidenční číslo je nyní nejvyšší od konce dubna. Před týdnem mělo hodnotu 51, tedy přibližně poloviční. Nejvyšší je v Praze, kde na 100.000 obyvatel připadá za poslední týden 188 nakažených. Přes stovku se incidence dostala ještě ve středních Čechách a také Karlovarském kraji. Naopak relativně nejlepší situace je v Olomouckém kraji, kde má incidenční číslo hodnotu 57.

Proti covidu se za poslední týden nechalo očkovat 8639 lidí. V předchozím týdnu jich bylo 4817, ale i tato bilance je ovlivněna dvěma svátečními dny. V posledním týdnu před prázdninami bylo očkovaných 7897 lidí. Zdaleka největší zájem je o třetí posilující dávku, v uplynulém týdnu ji dostalo téměř 7500 lidí. Naopak první vakcinaci podstoupilo pouze 626 zájemců.

Dokončené očkování má v Česku téměř 6,9 milionu lidí, na přeočkování třetí dávkou zatím přišlo přes 4,2 milionu z nich.

Válek ČTK ve čtvrtek řekl, že od příštího týdne by mohlo začít oficiálně přeočkování proti covidu další - tedy čtvrtou - posilující dávkou. Doporučené by bylo pro lidi nad 60 let a dospělé s dalšími přidruženými nemocemi, například cukrovkou nebo poruchami imunity, nebo pro pacienty po transplantacích. Jako první by podle Válka začala vakcíny aplikovat očkovací místa, kam není třeba se předem registrovat. Vakcíny by si také mohli začít objednávat praktičtí lékaři. Rezervační systém na ostatní očkovací místa chce spustit na konci srpna.

Počty potvrzených případů covidu-19 v krajích za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 lidí:

Kraj Potvrzených případů za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel Praha 188 Středočeský 116 Karlovarský 107 Jihočeský 93 Zlínský 88 Jihomoravský 87 Královéhradecký 85 Plzeňský 80 Ústecký 73 Pardubický 72 Vysočina 67 Moravskoslezský 65 Liberecký 63 Olomoucký 57

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

mtj rot