Příbram na úvod nadstavby porazila Olomouc 2:0 a je předposlední

Příbram - Fotbalisté Příbrami v úvodním kole skupiny o záchranu nadstavbové části první ligy doma porazili Olomouc 2:0 a posunuli se na předposlední místo tabulky, znamenající účast v baráži o nejvyšší soutěž. Středočeši mají čtyři zápasy před koncem sezony bodový náskok na šestnáctou Opavu. O góly se postarali Michal Škoda z penalty a Jaroslav Tregler. Jedenáctá Sigma prohrála v pátém z posledních šesti kol.

"Každá výhra samozřejmě mužstvo povzbudí. My víme, že nás čekají další čtyři zápasy, které rozhodnou o budoucnosti. Hrajeme o život. To, že jsme dnes vyhráli, je skvělé, ale už teď se minimálně my v trenérské kanceláři připravujeme na Zlín," řekl asistent trenéra Příbrami Pavel Horváth na video tiskové konferenci.

Olomoučtí měli v nohách středeční semifinále poháru, ve kterém doma podlehli Liberci 1:2. "Dnes jsme nepředvedli dobrý výkon. Z naší strany to bylo pomalé. Chyběly nám síly, nevím, jestli ze středy. Příbram nás předčila v nasazení, soubojovosti, rychlosti," uvedl trenér Hanáků Radoslav Látal.

Po nezáživné úvodní půlhodině hostující Jemelka v pokutovém území zahrál rukou a rozhodčí Franěk po přezkoumání situace na videu nařídil penaltu, kterou ve 32. minutě proměnil Škoda. Nejlepší příbramský střelec zaznamenal sedmý gól v ligové sezoně, skóroval ale poprvé od října a po 13 zápasech.

"S Honzou Rezkem jsme viděli, že to byla ruka a běželi jsme za rozhodčím, ať se podívá. Honza mi říkal, ať jdu penaltu kopnout a dám gól. Jsem rád, že jsem to proměnil," konstatoval Škoda.

"Padali jsme tam tři hráči dozadu. Ani jsem dotek necítil, ale říkali, že mi míč spadl na ruku. Reklamovali jsme, že byl předtím faul, ale to je na rozhodčím. Nemyslím, že to bylo nějaké extra porušení pravidel, gól by z toho nepadnul," uvedl Jemelka.

V závěru první půle mohli domácí vedení navýšit. Kapitán Rezek, jenž se vrátil do sestavy po dvouzápasové absenci, nacentroval na Škodu, ale ten hlavičkoval o kousek vedle. Těsně před pauzou olomouckou branku minul akrobatickými "nůžkami" Antwi.

Krátce po změně stran se v šestnáctce hostů dostal do zakončení volný Kvída, jenže v dobré pozici selhal a vypálil vysoko nad. V 62. minutě už se Příbramští druhé branky dočkali. Zorvan přistrčil míč Treglerovi a ten se dalekonosnou ranou trefil přesně k tyči.

Chvíli nato Zmrzlý ve zřejmě největší šanci Hanáků křížnou střelou zamířil vedle. V 73. minutě se blýskl domácí brankář Melichar, který zneškodnil přímý kop střídajícího Gonzáleze.

"Byli jsme pomalí, všechno hráli dozadu. Chyběla nám nějaká kombinace jeden na jednoho v křídelních prostorech, nedostali jsme se vůbec do zakončení," litoval kouč Látal.

Příbramští v závěru mohli definitivně rozhodnout, ale volný Polidar zblízka trefil jen nohy gólmana Mandouse a z dorážky přestřelil. Příbram doma v lize s Olomoucí popáté za sebou neprohrála a z toho počtvrté zvítězila.

Hlasy po utkání:

Pavel Horváth (asistent trenéra Příbrami): "Samozřejmě jsme v situaci, že musíme vyhrávat. Věděli jsme, že Olomouc má v nohách těžký pohárový zápas s Libercem, ve kterém nebyla úspěšná. Trošku jsme spoléhali na to, že hráči budou unavení. Trenér Látal udělal pět změn. My věřili, že když budeme držet vysoké tempo zápasu, budeme úspěšní, což se nám nakonec povedlo. Každá výhra samozřejmě mužstvo povzbudí. Víme, že nás čekají další čtyři zápasy, které rozhodnou o budoucnosti. Hrajeme o život. To, že jsme dnes vyhráli, je skvělé, ale už teď se minimálně my v trenérské kanceláři připravujeme na Zlín."

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Dnes jsme nepředvedli dobrý výkon, z naší strany to bylo pomalé. Chyběly nám síly, nevím, jestli ze středy. Příbram nás předčila v nasazení, soubojovosti, rychlosti. To nám dnes chybělo. O poločase jsme chtěli se zápasem ještě něco udělat. Přešli jsme na tři obránce, ale moc šancí tam z naší strany nebylo. Byli jsme pomalí, všechno hráli dozadu. Chyběla nám nějaká kombinace jeden na jednoho v křídelních prostorech, nedostali jsme se vůbec do zakončení. Soupeři gratuluju k zaslouženému vítězství a my se musíme nachystat na úterý (domácí zápas s Teplicemi).

1. FK Příbram - Sigma Olomouc 2:0 (1:0)

Branky: 32. Škoda z pen., 62. Tregler. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel - Pechanec (video). ŽK: Dramé, Polidar - Radek Látal. Diváci: omezený počet (limit 2500 osob na stadionu).

Sestavy:

Příbram: Melichar - Kvída (81. Soldát), Dramé, Kleščík, Cmiljanovič - Tregler, Rezek - Antwi (63. Jindráček), Zorvan (82. Slepička), Škoda (71. Pazdera) - Polidar. Trenér: Čuhel.

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Beneš, Jemelka, Kerbr (41. Juliš) - Greššák - Hála, Houska (72. Zahradníček), Zmrzlý, Falta (46. González) - Chytil (72. Sladký). Trenér: Radoslav Látal.