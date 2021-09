Při výbuchu domu v Koryčanech zemřeli dva hasiči, další dva jsou ve vážném stavu

Koryčany (Kroměřížsko) - Při dnešním odpoledním výbuchu rodinného domu v Koryčanech na Kroměřížsku zemřeli dva dobrovolní hasiči, řekl ČTK hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). Další dva další dobrovolní hasiči jsou těžce zranění, do nemocnic odvezla záchranná služba i dva civilisty, řekl novinářům na místě neštěstí generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. Dva mrtvé a čtyři zraněné potvrdil ČTK i mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Jakub Omelka.

Dobrovolní hasiči z Koryčan do domu vyjížděli na základě oznámení o úniku plynu. "V šesti mužích se vypravili na místo a došlo bohužel k výbuchu. Mohu potvrdit dvě osoby, které byly nalezeny bez známek života z řad dobrovolných hasičů. Další dva byli zraněni, dva vyvázli bez zranění a stále pomáhají v tom zásahu. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým," řekl Holiš.

Hlubokou soustrast vyjádřil z místa neštěstí i ředitel sboru hasičů Vlček. "Doufejme, že taková situace se nebude opakovat a že nastane velmi zřídka," řekl. Podle jeho informací byl únik plynu hlášen ve 12:36, ve 12:44 přijeli na místo jako první dobrovolní hasiči a ve 12:46 nastal výbuch. Nyní je podle Vlčka nutné prohledat všechny trosky a vyloučit to, že by se pod nimi mohl nacházet kdokoli další. "Nemáme žádné indicie, že by tam měl kdokoli být, ale toto je standardní postup, proto používáme kynologii a speciální USAR tým. Lze předpokádat, že tato činnost bude pokračovat celou noc," uvedl Vlček.

Kvůli neštěstí vzlétly podle mluvčího záchranné služby dva vrtulníky, vyjíždělo i několik sanitek a vozidel s lékaři. Hasiči uvedli, že v domě explodoval plyn. Fakultní nemocnice Ostrava přijala po výbuchu jednoho zraněného muže. "Je ve vážném stavu, ale stabilizovaný," řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Petlachová. Pacienta zachranáři dopravili na urgentní příjem a lékaři rozhodovali o dalším postupu.

Další dva zraněné převezly podle Omelky sanitky do okolních nemocnic. "Jeden zraněný člověk byl ošetřen na místě," řekl. Vzhledem k tomu, že Koryčany jsou poblíž hranice Zlínského a Jihomoravského kraje, vyjížděly k neštěstí posádky zdravotníků z obou krajů.

Dobrovolní hasiči podle mluvčího generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Rudolfa Kramáře vyjížděli do domu poté, co přijali oznámení o unikajícím plynu. "Ve chvíli, kdy začali zasahovat, došlo k výbuchu a destrukci domu, při kterém bylo zraněno několik osob," uvedl Kramář.

Zasahovalo podle něj 16 jednotek hasičů z několika krajů včetně USAR týmu z Moravskoslezského kraje, jehož členové se specializují například na záchranu lidí ze zřícených budov. Sutiny prohledávali kynologové se psy.

Podle policejní mluvčí Simony Kyšnerové plyn vybuchl v domě u hlavní silnice na trase mezi Kroměříží a Kyjovem na Hodonínsku, místo zůstává neprůjezdné. "Policisté odklánějí provoz, jsou tady kriminalisté, jsou tady naši psychologové,“ řekla ČTK Kyšnerová. Výbuch dům zcela zničil, dodala.

Vlček chce pro dnešní událost zřídit vyšetřovací komisi, která zmapuje jednotlivé kroky od prvotního zavolání až do dokončení zásahu.

Úmrtí hasičů při zásazích nejsou v Česku tak častá. Hasičské statistiky uvádějí, že od roku 1990 do konce loňského roku zahynulo ve službě 37 hasičů, z toho 19 dobrovolných. Pro hasiče byly v posledních 30 letech nejčernějšími obdobími roky 1992 a 2002, kdy při zásazích zahynulo šest, respektive pět jejich kolegů. Naposledy zahynuli dva hasiči při různých zásazích v roce 2019.