Při útoku v obchodním domě v El Pasu zemřel člověk, další tři jsou zranění

Washington - Při středečním útoku v obchodním domě ve městě El Paso v americkém Texasu zemřel jeden člověk, další tři utrpěli zranění, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní policii. Jeden podezřelý byl zadržen, po dalším možném podezřelém policisté pátrají, uvedl policejní mluvčí Robert Gomez. Motiv činu je zatím neznámý. K útoku podle všeho došlo v té části obchodního domu Cielo Vista Mall, kde se nacházejí restaurace.

"Byl tam chaos. Lidé utíkali a byli vyděšení. Zazněly výstřely a to způsobilo paniku," uvedl Gomez. Policie obyvatele vyzvala, aby se oblasti, kde se obchodní dům nachází, vyhnula. "Policisté nyní pročesávají obchodní dům a shromažďují možné svědky. Je to ale obrovská plocha, kterou je potřeba prověřit, takže to potrvá," dodal. Na místě byla zajištěna zbraň. Zranění byli rozvezeni do okolních nemocnic a jejich zranění nejsou vážná.

Rovněž obchodní dům, tenkrát Walmart, se stal terčem útoku střelce v El Pasu ležícím na mexických hranicích již v roce 2019. Muž ozbrojený útočnou puškou AK-47 tam na místě zastřelil 20 lidí a přes dvě desítky jich zranil. Tři další lidé podlehli svým zraněním později v nemocnici.