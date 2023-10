Při srážce kamionu s vlakem v Olomouci je pět zraněných a škoda 26 milionů

Olomouc - V olomoucké části Bělidla se dnes ráno srazil na přejezdu kamion s osobním vlakem. Po srážce začal hořet kamion i vlak, plameny pohltily podle mluvčí hasičů Lucie Balážové i osobní auto. Kamion totiž při nárazu zasáhl palivovou nádrž vlaku. Při nehodě se zranilo pět lidí, čtyři z nich skončili v nemocnici, ale jejich zranění nejsou podle záchranné služby vážná. Podle informací ČTK je mezi zraněnými řidič kamionu s polskou poznávací značkou, ale i vlakvedoucí a strojvedoucí. Několik desítek cestujících z vlaku stihlo včas vystoupit. Při nehodě vznikla podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala škoda 26,1 milionu korun.

Policie na síti X uvedla, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti.

Osobní vlak jedoucí z Hrubé Vody na hlavní nádraží v Olomouci se na přejezdu přes frekventovanou silnici v městské části Bělidla srazil s nákladním autem v 08:21. "Nehoda se udála na železničním přejezdu zabezpečeném světelnou signalizací bez závor, která dle dosavadních zjištění na místě mimořádné události byla v době nehody v činnosti. V důsledku střetnutí došlo k požáru nákladního a osobního automobilu i osobního vlaku, který při nárazu vykolejil. Drážní inspekce zahájila vlastní šetření této mimořádné události včetně zpracování závěrečné zprávy," uvedl Drápal. Na vlakové soupravě se škoda odhaduje na 15,5 milionu korun a na kamionu na deset milionů korun. Škoda na infrastruktuře železniční a tramvajové trati zatím vyčíslena nebyla.

Příčinou mohutného požáru po střetu byla protržená palivová nádrž na vlakové soupravě. Na místě s plameny bojovalo osm jednotek hasičů. Podle informací ČTK jel kamion z města ve směru na Šternberk, po střetu s vlakem zůstal za kabinou roztržen, návěs zůstal na druhé straně. "Osobní vozidlo stálo v době nehody v opačném směru," řekla ČTK policejní mluvčí Petra Vaňharová. Požár se poté přenesl i na něj.

Podle krajské záchranné služby ošetřili záchranáři na místě pět lidí, z toho čtyři byli transportování do Fakultní nemocnice Olomouc na oddělení urgentního příjmu. "Dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření, jedna cestující utrpěla pohmoždění krční páteře a řidič kamionu utrpěl úraz hlavy s otřesem mozku. Vše lehká zranění, nikdo nebyl zasažen požárem ani nebyl usmrcen," uvedli záchranáři na síti X.

Podle hasičů cestovaly vlakem zhruba tři desítky lidí. Ve chvíli, kdy přijeli hasiči na místo, byli lidé z vlaku již evakuováni. Podle informací Českých drah na sociální síti X začal vlak hořet po střetu s kamionem. "Díky rychlé reakci vlakvedoucího a strojvedoucí byli všichni cestující včas evakuováni. Podle zatím dostupných informací jsou naši kolegové nyní v péči lékařů," uvedly dráhy. Generální ředitel ČD Michal Krapinec na síti X vyjádřil obrovský dík vlakvedoucímu a strojvedoucímu. "Díky jejich rychlé reakci nedošlo k tragédii. Jsem nesmírně pyšný, že máme takové kolegy v našem týmu," uvedl.

Nehoda zastavila tramvaje v části Olomouce, nejezdí vlaky do Velké Bystřice

Nehoda na železničním přejezdu v Olomouci-Bělidlech, kde se ráno srazil kamion s osobním vlakem, zastavila v této městské části provoz tramvají. Kvůli uzavřené silnici musely být odkloněny některé autobusové linky. Autobusy v této části Olomouce nabírají zpoždění. Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) o tom informoval na sociálních sítích. Nehoda zastavila tak provoz na železniční trati mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí, zajištěna je tam náhradní autobusová dopravy, vyplývá z informací na webu ČD.

Tramvaje číslo 4 nejezdí ze zastávky Fibichova nedaleko hlavního vlakového nádraží na konečnou stanici v Pavlovičkách. Tato tramvajová linka nyní končí na točně ve Fibichově ulici, odkud jezdí zpět do centra města. "Náhradní autobusová doprava X bude vypravena z hlavního nádraží. Zastávky Bělidla, Pavlovická a Pavlovičky nebudou obsluhovány," uvedl DPMO. Nehoda na přejezdu v Bělidlech zkomplikovala provoz autobusových linek číslo 11 a 31, které musí jezdit po objízdné trase. Zpoždění těchto autobusů se pohybuje od 20 do 40 minut.

S komplikacemi musí v severozápadní části Olomouce počítat i řidiči, jelikož policie zastavila provoz automobilů na Hodolanské ulici, která je důležitou spojnicí na výpadovku z Olomouce do Šternberka a vede přes železniční přejezd na Bělidlech. Na frekventované křižovatce ulic Lipenská a Tovární s Hodolanskou ulicí kvůli tomu panují zmatky. "Policisté tam ukazují řidičům, že nesmí odbočit na Hodolanskou ulici. Je to tam teď hodně nepřehledné," řekla ČTK řidička, která místem projížděla.

Po nehodě byl zastaven provoz vlaků mezi stanicemi Olomouc-hlavní nádraží a Velká Bystřice na železniční trati 310, která vede z Olomouce do Opavy. České dráhy na webu oznámily, že výluka by měla trvat zhruba do 14:00. "Čas obnovení provozu bude aktualizován dle postupu zásahu jednotek integrovaného záchranného systému a vyšetřování," uvedly ČD.