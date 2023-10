Při srážce aut u Plzně se vážně zranili čtyři lidé, včetně dvou dětí

Plzeň - Čtyři lidé, včetně dvou dětí, se dnes ráno vážně zranili při srážce dvou osobních aut u Plzně. Nehoda se stala po 07:00 na silnici třetí třídy mezi Božkovem a Letkovem. Vyplývá to z informací hasičů, záchranářů a silničářů. Děti ve věku čtyři a deset let museli hasiči vyprošťovat. Všichni zranění byli převezení do plzeňské fakultní nemocnice.

"Děti jsme vyprošťovali hydraulickými nástroji," sdělil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová uvedla, že oba zranění dospělí - pětadvacetiletý muž a dvacetiletá žena - i obě děti utrpěli středně těžká zranění, ale všichni byli při vědomí.