Při sportu pijme nápoje teplotně podobné prostředí, radí odborník

Praha - Lidé by při sportu měli pít nápoje, které jsou teplotně blízké prostředí. Na tiskové konferenci to uvedl odborník na výživu při sportu Pavel Suchánek. Příliš studené pití podle něj vyvolá teplotní šok a tekutiny se pak špatně vstřebávají. Lidé by podle něj ale neměli ale také pít nápoje příliš horké. Začátek zvýšeného pití nápoje by pak podle něj měl být už před fyzickou aktivitou.

Vypití příliš chladného nápoje může podle Suchánka stáhnout vnitřní orgány a nedosáhne se pak správného hydratačního efektu. "Když jste na poušti a potkáváte se s obyvateli, kteří tam žijí, tak také většinou konzumují mírně teplé, vlažné nápoje," uvedl. Neměly by se tak podle něj pít při sportu nápoje prochlazované větším množstvím ledu.

Suchánek nedoporučuje ani pití alkoholu po sportu, například piva jako "iontového nápoje". "Sportem rozprouděná krev rozšíří alkohol tělem rychleji a stav lehké opilosti přijde tím pádem mnohem dříve než obvykle. Mezitím už ale koluje v těle alkohol, který sportem vyčerpanému tělu zákonitě neposkytuje tu nejlepší službu," uvedl.

Lidé by měli začít pít nápoje už před sportovním výkonem, dvě hodiny před zátěží by mělo jít o 400 až 600 mililitrů tekutin. Při samotném sportu by pak měli doplňovat 150 až 350 mililitrů každých 15 až 20 minut, po zátěži pak 450 až 675 mililitrů na každého půl kilogramu ztracené tělesné váhy při sportu, dodal.

Pavel Suchánek je odborník na sportovní výživu, autor či spoluautor více než 50 odborných sdělení a několika publikací. Jako výzkumník působil mimo jiné v Ústavu hematologie a krevní transfúze Praha, ve Státním zdravotním ústavu či v IKEM. Jako pedagog působil na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je mimo jiné vedoucí nutriční specialista české fotbalové reprezentace.