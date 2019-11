Při Sbírce potravin se vybralo 382 tun zboží, je to rekord

Praha - Při podzimní Sbírce potravin vybrali dobrovolníci 330 tun potravin a 52 tun drogistického zboží. V historii sbírky jde o rekord. Ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová v tiskové zprávě dnes uvedla, že za sedm let, kdy se potravinové sbírky konají, byla tato letošní podzimní nejrozsáhlejší. Do charitativní akce se zapojilo i nejvíce prodejen, a to 754, a také největší počet dobrovolníků - 4500. Díky tomu měl podle Láchové každý možnost darovat potraviny v bezprostřední blízkosti svého bydliště.

Potravinové banky následně rozvezou pomoc lidem, kteří ji potřebují. Jsou mezi nimi senioři, matky samoživitelky, děti z dětských domovů, handicapovaní, ale i lidé bez domova.

Až do 3. prosince mohou lidé darovat potraviny a drogerii, i když budou nakupovat také on-line. Příspěvky podle federace přislíbil i rekordní počet firem a různých komunit.

Potravinová sbírka se letos v ČR poprvé konala dvakrát ročně. Zapojily se do ní řetězce jako například Albert, Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Globus nebo Tesco Stores a také e-shopy iTesco a Rohlik.cz.

Sbírka potravin volně navazuje na předchozí Národní potravinové sbírky, které ve spolupráci s Českou federací potravinových bank pořádala organizace Byznys pro společnost. Od letošního roku akce pokračuje pod názvem Sbírka potravin a společně s potravinovými bankami akci nově pořádá Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR).

Prezident SOCR Tomáš Prouza připomněl, že darování potravin potřebným je jedním z důležitých nástrojů, jak omezit plýtvání s potravinami. "Aktuální výsledky prokázaly, že nový koncept organizovat sbírku dvakrát ročně je správný, o to více, když se doplní o čísla z on-line darování, které jsme letos nabídli poprvé," řekl. Dodal, že řetězce kromě účasti na sbírkách posílají zboží do potravinových bank po celý rok, dobrovolně poskytují své logistické kapacity a pomáhají při organizaci i řízení těchto projektů.

Například Rohlik.cz do sbírky připravil šest balíčků po 150, 300, 500 a 700 korunách, z nichž si mohli zákazníci vybrat. Jsou v nich trvanlivé potraviny, hygienické potřeby, drogerie a čistící prostředky. "Tento balíček volilo 35 procent zákazníků Rohlik.cz, jedná se o nejpopulárnější variantu pomoci," uvedl komerční ředitel e-shopu Olin Novák. Akci spustil 20. listopadu, potrvá do 3. prosince. Zatím vybral tři tuny zboží.

Třeba obchodní řetězec Tesco tak jako v minulosti navýšil vybrané dary svých zákazníků o 20 procent v hotovosti. Tyto peníze budou podle výkonného ředitele firmy Patrika Dojčinoviče následně využity na provoz potravinových bank.