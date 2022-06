Při problémech začnou Češi nejvíce šetřit ve výdajích na oblečení

Praha - V případě ekonomických problémů začnou Češi nejvíce šetřit ve výdajích na oblečení, dovolených a zábavě. Vyplývá to z průzkumu společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek korporátních zákazníků. Uskutečnil se na vzorku 1000 respondentů. Dozvuky pandemie, válka na Ukrajině, inflace či problémy v dodavatelských řetězcích podle firmy způsobí, že lidé budou hledat řešení, jak se s vyššími náklady vyrovnat.

Jako první možnost úspor nákladů v případě ztráty zaměstnání nebo jiných ekonomických problémů uvádí nejvíce Čechů omezení výdajů na oblečení (56 procent). Častěji by přitom na oděvech šetřily ženy (59 procent) než muži (52 procent). Například on-line prodejce spodního prádla Astratex už dříve uvedl, že zaznamenal v souvislosti s válkou na Ukrajině pokles tržeb o více než dvacet procent.

Až v poslední řadě se podle průzkumu v případě finančních problémů snaží Češi ušetřit na výdajích na vzdělávání a zájmové kroužky svých dětí. Tuto možnost zvolilo osm procent respondentů, častěji muži než ženy. Jen 15 procent Čechů by pak omezilo svůj komfort a využívalo pro cestování častěji hromadnou dopravu namísto vlastního auta a každý pátý by šetřil na výdajích spojených se zdravím, jako jsou léky, vitamíny, masáže či rehabilitace.

"Češi si v případě výpadků příjmů nejčastěji odepřou nákupy, služby a zážitky, které nejsou nezbytně nutné. Současně je důležité i zjištění, že naprosto minimální podíl z respondentů průzkumu by svoji nepříznivou finanční situaci řešilo půjčkou od rodiny, přátel nebo finančních institucí. Jen 12 procent by ale v takové situaci informovalo své věřitele, aby se pokusili dojednat úpravu splátek svých závazků," uvedla generální ředitelka KRUK Jaroslava Palendalová.

Téměř polovina žen, ale jen 39 procent mužů by ve finanční nouzi začala kupovat jen nejnutnější potraviny. Muži by zase častěji (43 procent) než ženy (35 procent) využili naspořené peníze. Kulturu i dovolenou by si nejčastěji odpustili mladí lidé, ale méně už bezdětní Češi. Nejvíce se na svoje úspory spoléhají lidé zaměstnaní v sektoru bankovnictví a pojišťovnictví a dále v IT a telekomunikacích. Nejmenší možnost využití úspor mají zaměstnanci v oboru zemědělství a lesnictví a dále ve zdravotnictví.

Největší tendenci se při nedostatku financí neomezovat, ale půjčit si od rodiny nebo známých mají nezaměstnaní a ženy v domácnosti. "U lidí bez příjmů ale takové řešení nepochybně vhodné není. Podíl nezaměstnaných, kteří by řešili svoje finanční problémy půjčkou, se ale proti předchozímu průzkumu snížil," dodala Palendalová.