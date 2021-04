Při požáru bytu v Praze zraněno 14 lidí, z toho šest dětí

Praha - Po požáru bytu v domě v Černokostelecké ulici v Praze 10 bylo zraněno 14 lidí, z toho šest dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Deset jich záchranáři převezli do nemocnic, z nich jsou dva lidé ve vážném stavu, sedm utrpělo středně závažná poranění a jedna osoba lehké zranění. ČTK to řekla mluvčí záchranářů Jana Poštová. Podle mluvčího hasičů Martina Kavky hořelo vybavení bytu v jedné místnosti v bytě ve třetím patře. Požár hasiči dostali rychle pod kontrolu, uhasili ho zhruba za 15 minut po příjezdu, řekl ČTK mluvčí.

První informace hovořily o osmi zraněných, poté o 11 a podle posledních informací je zraněných 14.

"Do této chvíle prošlo našima rukama 14 osob. Z toho 3 nebylo nutné transportovat do ZZ, 1 žena podepsala negativní reverz a 10 osob jsme převezli do nemocnic. Dvě z nich byly ve vážném zdravotním stavu, 7 utrpělo středně závažná a 4 lehká poranění," napsala Poštová na twitteru. ČTK poté řekla, že mezi zraněnými je šest dětí ve věku od jednoho roku do sedmi let. Záchranáři aktivovali traumatologický plán, který se vyhlašuje při mimořádných událostech s větším počtem postižených kvůli koordinaci záchranných prací. Na místo byl vyslán vrtulník a také speciální vůz Atego pro mimořádné situace.

Hasiči měli událost hlášenou v 17:13, na místo vyslali tři profesionální a jednu dobrovolnou jednotku. "Po příjezdu bylo zřejmé, že je v plném rozsahu plamenným hořením zasažena jedna místnost bytu. Hasiči nasadili jeden vodní proud vnitřní částí budovy, zasahovala i výšková technika," uvedl mluvčí. ČTK řekl, že pět minut po příjezdu měli hasiči požár pod kontrolou a za dalších deset minut bylo uhašeno. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová doplnila, že po oznámení kouře v jednom z bytů byli první na místě pražští policisté. "Několik osob vyvedli z domu, dále uklidňovali lidi v oknech. Jedna osoba měla podle našich informací slézt i po hromosvodu," řekla ČTK Siřišťová.

Vyšetřovatelé budou nyní zjišťovat příčiny požáru, podle Kavky připadá v úvahu technická závada či nedbalost. Škodu vyšetřovatel vyčíslil na 300.000 korun.