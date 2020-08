Při potyčkách v americkém Portlandu zemřel člověk

Portland (Oregon, USA) - Jeden člověk byl zastřelen při potyčkách různých skupin demonstrantů, které pozdě večer v sobotu místního času (dnes nad ránem SELČ) propukly v Portlandu v americkém státě Oregon. Informují o tom agentury Reuters a AP. Město je v posledních třech měsících dějištěm často násilných protestů proti rasismu a policejní brutalitě.

Policie uvedla, že v centru města se střetli stoupenci republikánského prezidenta Donalda Trumpa s protestujícími z hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) a že několik lidí zatkla. Jeden člověk zemřel při přestřelce, další informace o něm ale policisté nezveřejnili. "Mohu potvrdit přestřelku s jedním mrtvým a že jsme v rané fázi vyšetřování případu zabití," uvedl zástupce policejního sboru.

Protesty v mnoha amerických městech, včetně Portlandu, se rozhořely poté, co v květnu při brutálním zásahu bělošského policisty v Minneapolisu zemřel černoch George Floyd. V Portlandu panuje napětí mezi různými skupinami demonstrantů a dochází ke střetům. Trump začátkem července do Portlandu poslal příslušníky federálních sil na ochranu federálního soudu, nicméně podle místních úřadů to situaci ještě zhoršilo.