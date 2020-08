Při potyčkách v americkém Portlandu zastřelen člověk

Portland (Oregon, USA) - Jeden člověk byl zastřelen v Portlandu v americkém státu Oregon, kde v sobotu pozdě večer místního času (dnes nad ránem SELČ) propukly potyčky mezi různými skupinami demonstrantů. Podle agentury Reuters zatím není zcela jasné, zda s tím úmrtí souvisí. Město je v posledních třech měsících dějištěm často násilných protestů proti rasismu a policejní brutalitě.

Potyčky vypukly, když centrem města projížděl průvod asi 600 aut s příznivci republikánského prezidenta Donalda Trumpa. S nimi se střetli lidé podporující hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží). Snažili se cestu, kterou průvod aut projížděl, zablokovat, po Trumpových stoupencích házeli různé předměty. Ti po nich zase stříleli paintballové kuličky a stříkali na ně pálivý sprej.

Policie uvedla, že několik lidí zatkla a že při přestřelce zemřel jeden člověk. Další informace o něm ale policisté nezveřejnili. "Mohu potvrdit přestřelku s jedním mrtvým a že jsme v rané fázi vyšetřování případu zabití," uvedl zástupce policejního sboru. Dodal, že zatím není jasné, zda tento incident souvisí se střety mezi protestujícími, jež se odehrály v té samé oblasti.

List The New York Times s odvoláním na dva nejmenované svědky nicméně napsal, že skupinka lidí se pohádala s jinými lidmi v autě a kdosi začal střílet. Muž, který byl při střelbě zabit, prý měl na hlavě čepici se symboly portlandské krajně pravicové skupiny Patriot Prayer, jejíž členové se s protestujícími proti policejnímu násilí střetli v minulosti už víckrát.

Protesty v mnoha amerických městech, včetně Portlandu, se rozhořely poté, co v květnu při brutálním zásahu bělošského policisty v Minneapolisu zemřel černoch George Floyd. V Portlandu panuje napětí mezi různými skupinami demonstrantů a dochází ke střetům. Trump začátkem července do Portlandu poslal příslušníky federálních sil na ochranu federálního soudu, nicméně podle místních úřadů to situaci ještě zhoršilo. Stovky lidí byly v souvislosti s nepokoji zatčeny.

Agentura AP připomíná, že Trump ve svém čtvrtečním projevu k nominačnímu sjezdu republikánů o Portlandu mluvil jako o liberálním městě, jež ovládlo násilí. Z údajné potřeby navrátit "zákona a pořádku" do ulic amerických měst udělal jedno z hlavních témat své kampaně před listopadovými prezidentskými volbami.