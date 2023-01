Při otřesu v Dole ČSM-Jih na Karvinsku zemřel horník, 11 je zraněných

Stonava (Karvinsko) - Při dnešním otřese v Dole ČSM-Jih společnosti OKD ve Stonavě na Karvinsku zemřel horník, který pracoval v porubu (dobývacím prostoru). ČTK to řekla mluvčí OKD Naďa Chattová. Dalších 11 horníků bylo zraněno, uvedl policejní mluvčí René Černohorský. Pět mužů utrpělo vážná nebo středně těžká poranění, sdělil ČTK mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. V dole byla pozastavena těžba.

Původní informace hovořily o zraněních lehčího charakteru, později mluvčí údaje o zraněných upřesnili. "Týmy zdravotnické záchranné služby převzaly od báňských záchranářů do své péče celkem pět mužů ve věku od 43 do 55 let. Všichni byli při vědomí a komunikovali. Utrpěli vážná nebo středně těžká poranění, přičemž převažovala zranění páteře a končetin, v jednom případě také hlavy a pánve," uvedl Humpl.

Na místě zasahoval vrtulník z Ostravy a tři pozemní týmy z Havířova a Českého Těšína. "Jeden z pacientů byl letecky transportován do traumatologického centra v Ostravě, další do Městské nemocnice Ostrava a Havířova, dva pak do nemocnice Karviná," uvedl mluvčí záchranné služby. Při přijetí zraněných bylo ve dvou nemocnicích potřeba poskytnout i první psychickou pomoc, dodal. Ostatní zranění byli ošetřeni na místě.

Neštěstí se stalo v hloubce zhruba 1100 metrů pod povrchem. Mrtvým horníkem je zaměstnanec české národnosti, sdělila Chattová. Mezi zraněnými je jeden Polák, ostatní jsou Češi, dodal Černohorský.

"Příčinu smrtelného úrazu bude šetřit komise složená ze zástupců Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, Policie ČR, vedení OKD a zástupců odborové organizace," uvedla Chattová. Černohorský doplnil, že než rozhodne báňský úřad, byla v dole pozastavena těžba.

K úmrtí horníka se na twitteru vyjádřil premiér Petr Fiala (ODS). "Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým," napsal.

OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. V minulých letech ale těžbu ve většině dolů ukončilo, protože se dlouhodobě nevyplácela. Firma těží už jen v Dole ČSM. V OKD pracuje včetně dodavatelských zaměstnanců přibližně 3300 lidí. Vlastníkem firmy je prostřednictvím společnosti Prisko stát.

V loňském roce se v OKD staly dva smrtelné úrazy. V březnu zahynul horník v Dole ČSM-Sever, když při likvidaci chodby asi 800 metrů pod zemí nastal zával, v listopadu zemřel horník v Dole ČSM-Jih při manipulaci se strojním zařízením. Oba mrtví byli zaměstnanci dodavatelských firem.

V předchozích třech letech nezemřel v dolech OKD nikdo, ještě před 20 lety tam ale umíralo ročně okolo deseti lidí. Klesající počet smrtelných úrazů je důsledkem poklesu těžby a počtu horníků v dolech, ale i zdokonalující se prevence a bezpečnostních opatření. Například otřesům v dolech, které životy horníků pod zemí ohrožují, ale podle odborníků úplně zabránit nelze. Rizika tak s sebou hornické povolání nese stále.