Při obnově věže Pražské brány ve V. Mýtě byly nalezeny historické dokumenty

Vysoké Mýto (Orlickoústecko) - Při obnově velké věže Pražské brány ve Vysokém Mýtě byly v makovici s korouhvičkou na špičce velké věže nalezeny historické dokumenty. Byly do ní uloženy před téměř 140 lety při poslední rekonstrukci. Kovová schrána obsahovala dobové tiskoviny, pamětní zprávu či velmi zachovalé fotografie. Překvapením byla skleněná lahvička se vzkazem, kterou do makovice vložil klempíř, jenž báň vytvořil, řekl novinářům ředitel Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Jiří Junek.

"Je to takový vtip celého toho nálezu. On měl evidentně strach, jestli na něj nezapomněli, když tam dávali dokumenty. A oprávněně. Jsou tam fotografie starosty, radních, ale toho člověka, který to dělal, tam nikdo nezmiňuje," uvedl Junek. Řemeslník do lahvičky vložil svitek papíru, který nese zprávu: Práci klempířskou na této věži vykonal Jan Zamastil, místní klempíř, rozen ve Vraclavi. Uveden je také pozlacovač báně Antonín Brožek.

Nejvýznamnějším dokumentem je pamětní listina, kterou sepsal ředitel místního gymnázia Václav Hospodka uložená 10. září 1883. Autor na pěti stranách popisuje situaci ve městě i v zemi, zmiňuje tehdejšího panovníka Františka Josefa I. nebo architekta a konzervátora památek Františka Schmoranze. Hospodka také zdůraznil postupné zrovnoprávňování Čechů a Němců, například na pražské univerzitě. Listina se rovněž rozepisuje o vysokomýtském gymnáziu, o umístění pluku číslo 98 ve městě roku 1882 a o významných osobnostech města. Některé zachytily vložené fotografie. Hledí z nich starosta Jan Bedřich Tůma, městští radní, otec známých bratrů Jirečkových Josef, zakladatel místního muzea Karlouš Richtera nebo literát a pedagog Alois Vojtěch Šembera. Některé snímky také ukazují pohledy na Vysoké Mýto.

Nálezy rozšíří sbírky regionálního muzea. Kopie objevených dokumentů, k nimž se připojí materiály ze současné doby, se vrátí zpět do opravené makovice.