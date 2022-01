Při nepokojích v Kazachstánu umírali lidé, Rusko vyslalo výsadkáře

Nur-Sultan - Rusko vyslalo své výsadkáře do Kazachstánu jako součást mírových sil vojenské aliance bývalých sovětských republik, které mají přispět k uklidnění situace ve středoasijské zemi zmítané nepokoji. Oznámily to dnes tiskové agentury. Nepokoje v Kazachstánu si vyžádaly více než tisícovku zraněných a možná i desítky mrtvých.Vojenská transportní letadla přepravují ruské výsadkové oddíly do Kazachstánu a první jednotky již přistoupily k plnění stanovených úkolů, uvedla ruská tisková agentura TASS s odvoláním na sekretariát ODKB. Hlavním úkolem je podle sekretariátu chránit důležitá státní a vojenská zařízení a pomáhat kazašským silám při nastolení pořádku.

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev ve středu požádal o pomoc s potlačením nepokojů šéfy vlád a států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Tato vojenská aliance několika postsovětských republik v čele s Ruskem ve středu večer SEČ souhlasila, že do Kazachstánu pošle na omezenou dobu mírové jednotky.

Odhodlání dostát spojeneckým závazkům v rámci ODKB a pomoci Kazachstánu vyjádřily podle TASS také Tádžikistán a Kyrgyzstán. Součástí kontingentu jsou podle listu Kommersant rovněž vojáci z Běloruska a Arménie.

Policie hlásí tisíce zadržených účastníků nepokojů

Policie zadržela asi 2000 lidí při potlačování nepokojů v Almaty, největším městě středoasijského Kazachstánu. Uvedla to dnes agentura TASS s odvoláním na kazašské ministerstvo vnitra. "Policisté v Almaty vyrazili k očistě ulic. Přijímají opatření k zadržení narušitelů pořádku. Celkem bylo na policii předvedeno okolo 2000 lidí," citovala agentura z komuniké.

V Almaty byly podle dřívějšího vyjádření policejní mluvčí v noci na dnešek "zlikvidovány" desítky útočníků na administrativní budovy. Některá zahraniční média to interpretují jako potvrzení, že policie zabila desítky demonstrantů. Při potyčkách podle státní televize přišlo o život nejméně 13 policistů, zranění utrpělo 353 příslušníků pořádkových sil.

Almaty se staly epicentrem nynějších nepokojů, označovaných za nejhorší od dosažení nezávislosti před třemi desetiletími.

Ministerstvo vnitra ve středu uvedlo, že během nepokojů v několika regionech země zahynulo osm členů bezpečnostních složek a dalších 317 jich utrpělo zranění.

Kazašské ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že při nepokojích v zemi bylo zraněno přes 1000 lidí, z nichž téměř 400 muselo být hospitalizováno.

V Almaty podle státní televize při nepokojích přišlo o život 13 policistů

Nejméně 13 policistů přišlo o život při potyčkách s demonstranty v největším kazašském městě Almaty, uvedla dnes tisková agentura TASS s odvoláním na státní televizi. O případných obětech na straně demonstrujících kazašské úřady neinformují. Policejní mluvčí v Almaty dnes ovšem hovořila o "likvidaci" desítek lidí útočících na vládní budovy v tomto městě. Některá zahraniční média to interpretují jako potvrzení, že střety si vyžádaly i desítky mrtvých mezi demonstranty. Almaty se staly epicentrem nynějších nepokojů, označovaných za nejhorší od dosažení nezávislosti před třemi desetiletími.

Při srážkách v Almaty podle oficiálních zdrojů utrpělo zranění 353 příslušníků pořádkových sil a dvěma z 13 zabitých policistů odřízli hlavu. "Svědčí to o teroristickém a extremistickém charakteru banditských uskupení," citovala agentura TASS televizní stanici Chabar-24. Ta s odvoláním na policejního velitelství nejprve informovala o 12 zabitých policistech, z toho jedno tělo mělo odříznutou hlavu. Později se podle této stanice našlo tělo ještě jednoho zabitého policisty, rovněž s oddělenou.

Demonstrace na dalších místech Kazachstánu pokračují. Ve městě Taraz, které má asi 380.000 obyvatel a leží na jihu země, demonstranti spálili tři policejní vozy, uvedl list Kommersant na svém webu. Celkem během nepokojů shořela asi padesátka policejních aut, dodal. Nepokoje očekávají také úřady na severu Kazachstánu, kam prý směřují organizované výpravy z jihu a západu země, aby "zažehly" protesty. Úřady proto zablokovaly dopravu na trasách mezi regiony.

Prezident Kasym-Žomart Tokajev z chaosu obvinil "provokatéry z domova i ze zahraničí" a ve středu požádal o pomoc s potlačením nepokojů šéfy vlád a států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB). Rusko již do země přepravuje své výsadkové oddíly. Součástí kontingentu mají být také vojáci z Tádžikistánu, Kyrgyzstánu, Běloruska a Arménie.

Z pěti středoasijských republik, které získaly nezávislost po rozpadu Sovětského svazu, je Kazachstán zdaleka největší a nejbohatší. Rozkládá se na území o velikosti západní Evropy a disponuje obrovskými zásobami ropy, zemního plynu, uranu a drahých kovů. Ale zatímco přírodní bohatství pomohlo zformovat solidní střední třídu a také značnou kohortu velice bohatých magnátů, mezi běžnými lidmi jsou finanční potíže velmi rozšířené, poznamenala agentura AP, podle které průměrný měsíční plat nedosahuje v přepočtu ani 13.000 Kč. Za příčiny nepokojů považuje i hlubokou krizi v bankovním sektoru, vyvolanou nesplácenými půjčkami, a korupci bující stejně jako ve většině regionu.

Nepokoje v Kazachstánu propukly v neděli ve městě Žanaozen den po zrušení cenového stropu na zkapalněný ropný plyn (LPG), jehož ceny se pak zdvojnásobily, a to se dotklo většiny motoristů v regionu. V této oblasti ropných nalezišť již dlouho rostla nespokojenost s tím, že přírodní bohatství nebylo spravedlivě rozděleno. Policie zde v roce 2011 zastřelila 15 účastníků demonstrace na podporu propuštěných dělníků z ropných polí

Z Žanaozenu se demonstrace tentio týden rozšířily do okolních měst a do zbytku země. Protesty ve středu vedly k odvolání vlády prezidentem Tokajevem, který novému přechodnému kabinetu nařídil, aby usměrnil ceny paliv stejně jako ostatního "společensky významného" zboží.

Tokajev (68) se zároveň postavil do čela bezpečnostní rady, kterou dosud vedl jeho dlouholetý předchůdce v čele státu Nursultan Nazarbajev, nyní jednaosmdesátiletý. Prezident tak de facto podle ruských médií skoncoval s "dvojvládím"; po Nazarbajevově odchodu z veřejného života také volali demonstranti pokřikem "Shal ket!" ("Starý muži odejdi!“), který se stal hlavním sloganem protestních shromáždění.

Vyslání kyrgyzských vojáků do Kazachstánu se v Biškeku zadrhlo

Kyrgyzský parlament dnes kvůli malé účasti poslanců nemohl schválit vyslání vojáků do Kazachstánu v rámci sil, které do středoasijské země posílá postsovětská vojenská aliance. "Na mimořádném zasedání se sešlo jen čtyřicet zákonodárců," citovala agentura TASS pracovnici parlamentu. Vyslání vojenských jednotek do ciziny podle kyrgyzských zákonů schvaluje zákonodárný sbor a je zapotřebí souhlas nejméně 60 z 90 poslanců.

Před budovou parlamentu proti intervenci kyrgyzských vojáků v Kazachstánu protestovaly asi dvě desítky demonstrantů, dodal TASS.

Jednání parlamentu bylo přeloženo na pátek, uvedl na svém webu list Kommersant. Dodal, že úřady zdůrazňují, že kyrgyzští vojáci, nasazení v Kazachstánu, nebudou potlačovat protesty.

Tádžické ministerstvo obrany podle TASS ujistilo, že k přepravě do Kazachstánu je připraveno 200 mužů, kteří mají být nasazeni v rámci kontingentu postsovětské aliance. První stovka vojáků má do Kazachstánu odcestovat ještě dnes.

EU vyzvala Rusko, aby ctilo svrchovanost Kazachstánu

Evropská unie dnes vyzvala Moskvu, aby ctila svrchovanost a nezávislost Kazachstánu. Učinila tak v reakci na vyslání ruských výsadkářů do středoasijské země, kterou již několik dní zmítají násilné protesty. Informovala o tom agentura Reuters. O pomoc se zvládnutím nepokojů požádal Rusko a další země sdružené v postsovětské Organizaci Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev.

Kazachstán, největší a nejbohatší ze středoasijských zemí, zažívá od neděle nejhorší protivládní protesty za posledních nejméně deset let. Nepokoje původně vyvolané zvýšením cen zkapalněného plynu si vyžádaly nejméně 1000 zraněných a 13 mrtvých policistů. V noci na dnešek zemřely ve městě Almaty pravděpodobně i desítky demonstrantů.

"Násilí musí skončit. Zároveň vyzýváme všechny strany ke zdrženlivosti a k mírovému řešení situace. EU je nyní samozřejmě připravena a ochotna podpořit dialog v zemi," uvedl mluvčí Evropské komise.

K umírněnosti vyzvala všechny zúčastněné strany, včetně intervenujících zemí, také francouzská diplomacie. "Noční události jsou mimořádně znepokojivé... Vyzýváme všechny strany, ať už v Kazachstánu nebo v ODKB, aby projevily umírněnost a zahájily dialog," citovala agentura AFP francouzského ministra zahraničí Jeana-Yvese Le Driana, jehož země momentálně předsedá Evropské unii.

Násilí při nepokojích dnes odsoudila také Británie. "Odsuzujeme násilné činy a ničení majetku v Almaty. S našimi spojenci budeme dále koordinovat další kroky," uvedla ministryně zahraničí Liz Trussová.

Peking označil nepokoje za vnitřní záležitost své sousední země

Čína označila nepokoje v Kazachstánu za "vnitřní záležitost" sousední země. Vyjádřila také přesvědčení, že se kazašské úřady dokážou se vzniklou situací vypořádat, informovala dnes agentura DPA s odvoláním na ministerstvo zahraničí v Pekingu.

"Doufáme, že se situace stabilizuje a že bude obnoven normální společenský řád," uvedl mluvčí čínské diplomacie Wang Wen-pin s tím, že Čínu a Kazachstán pojí rozsáhlé strategické partnerství. Středoasijská země je především dodavatelem energetických surovin do Číny, se kterou sdílí více než 1500 kilometrů dlouhou hranici.

Wang ve stručném prohlášení nekomentoval vyslání vojáků ze států Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB) v čele s Ruskem do Kazachstánu, o které ve středu požádal kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev.

Lufthansa a Aeroflot ruší lety do města Almaty zmítaného nepokoji

Německá letecká společnost Lufthansa dnes oznámila, že přestala nabízet pravidelné lety do největšího kazašského města Almaty. Učinila tak v reakci na nepokoje, které již několik dní zmítají tímto městem i dalšími částmi středoasijské země. Informovala o tom agentura Reuters. Lety dnes zrušil také ruský letecký přepravce Aeroflot.

"Vzhledem k vývoji se Lufthansa rozhodla, že až do odvolání nebude nabízet žádné další pravidelné lety do Almaty," řekl mluvčí společnosti agentuře Reuters.

Letiště v Almaty ve středu podle agentur obsadili protivládní demonstranti, což si vynutilo zastavení leteckého provozu. Úřady později oznámily, že letiště "osvobodily" vládní bezpečnostní síly.

Dnešní lety do Almaty, Aktau a kazašského hlavního města Nur-Sultanu podle agentury TASS zrušil rovněž Aeroflot. Cestující zrušeného středečního letu kazašských aerolinek Air Astana z Moskvy do Almaty se museli přesunout do hotelu v ruské metropoli. Lety do Kazachstánu dnes neuskuteční ani další ruský přepravce Ural Airlines.

Již ve středu přestaly létat do Almaty kuvajtské aerolinky Jazeera Airways. Aerolinky Flydubai ze Spojených arabských emirátů ve středu sdělily, že zrušily let plánovaný na tento den z Almaty do Dubaje a že bezpečnostní situaci v Kazachstánu pečlivě sledují.