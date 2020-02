Při lyžování si helmu nasazuje sedm z deseti Čechů, ukázal průzkum

Praha - Při lyžování nebo snowboardingu se helmou chrání sedm z deseti Čechů. Výrazně lepší situace je u dětí, helmu nosí 97 procent z nich. V používání chráničů páteře jsou na tom dospělí a děti podobně, nasazují si ho dva z deseti dospělých a 27 procent dětí. Na horách se přitom zraní každý čtvrtý Čech. Informace vyplývají z průzkumu agentury NMS pro ERV Evropskou pojišťovnu, který má ČTK k dispozici.

Na lyžích je podle průzkumu každý třetí úraz vážný, na snowboardu je to dokonce víc než polovina případů. Nejzávažnějšími úrazy na horách jsou zranění hlavy a páteře. Podle manažera marketingu a komunikace ERV Evropské Pojišťovny Vlastimila Divokého mají mnohdy i trvalé následky. "Mezi nejčastější zranění patří úrazy kolenních vazů, zlomeniny dolních končetin, zranění zápětí a loktů," řekl dále Divoký.

Sjezdovému lyžování se podle průzkumu věnuje 63 procent Čechů, na snowboardu jezdí 13 procent lidí. Běžky vyhledává třetina lidí, čtvrtina respondentů si zasněžené svahy užívá na sáňkách.

"Helmy by měly být základem při lyžování i snowboardování, a to nejen pro děti, ale pro všechny účastníky. Není nutno to řešit zákonem, ale spíše osvětou. Chrániče páteře mohu také velmi doporučit, a to zejména pro sportovnější lyžaře," řekl ČTK ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot.

Na českých horách jsou nyní podle Knota otevřeny dvě třetiny sjezdovek. Jezdí 70 procent vleků a lanovek, ve srovnání s půlkou ledna je to zhruba o desetinu více, řekl. "Na sjezdovkách, které jsou otevřeny, jsou podmínky velmi dobré," doplnil.