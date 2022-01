Při lyžování má 70 procent Čechů helmu, chránič páteře pětina

Praha - Na 70 procent Čechů má při lyžování helmu, chránič páteře 20 procent. U dětí je situace s helmami lepší, nosí ji 97 procent z nich. Chránič páteře nasazuje čtvrtina malých lyžařů. Vyplývá to z průzkumu, který pro ERV Evropskou pojišťovnu uskutečnila agentura NMS Market Research na vzorku 1004 respondentů.

Sjezdové lyžování je podle průzkumu nejpopulárnějším zimním sportem, na horách se mu věnuje 63 procent Čechů. Třetina lidí preferuje běžky a čtvrtina sáňky. Populární je i bruslení (15 procent) a snowboarding (13 procent).

Povinnost používání lyžařské helmy je dlouhodobě diskutovaným tématem, zákonem ale v ČR definována není. Rakousko nemá v tomto ohledu jednotná pravidla. Přilby se vyžadují u dětí do 15 let ve všech spolkových zemích s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska. Podobně je tomu ve Švýcarsku a Francii. Ani tam neexistují žádné platné předpisy, které by definovaly povinné helmy. "Některé francouzské skiareály se však řídí vlastními předpisy, proto je důležité sledovat informace v jednotlivých střediscích,“ uvedl manažer komunikace ERV Vlastimil Divoký.

Přísnější pravidla platí na Slovensku, kde je nošení helmy povinné pro děti do 15 let. V Itálii od letošního roku legislativa nařizuje nošení lyžařské přilby všem lyžařům do 18 let věku. Při nedodržení zákona může být uložena pokuta 200 eur (4900 Kč).

"Helma by měla být povinná pro všechny, přinejmenším do 18 let. Úrazy hlavy dlouhodobě patří k těm nejvážnějším, mnohdy i s trvalými následky,“ uvedl Divoký. Při lyžování dochází nejčastěji ke zranění kolena (40 procent). Výjimečné nejsou ani úrazy ramen a rukou způsobené zejména pády nebo kolizemi s druhým lyžařem. Na snowboardu vedou úrazy zápěstí (28 procent), když se lidé instinktivně snaží zbrzdit pád.

"Ošetření zlomené ruky s následnou operací v ČR vyjde zhruba na 30.000 korun. Operace natržených kolenních vazů na 130.000 korun a operace komplikovaného úrazu hlavy či páteře stojí více než půl milionu korun,“ dodal Divoký.