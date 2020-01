Při interpelacích se letos určitě uvidíme, slíbil Babiš Pirátům

Praha - Pirátští poslanci se ve dvou desítkách stejných písemných interpelací obrátili na premiéra Andreje Babiše (ANO) s dotazem, zda na interpelace do Sněmovny někdy přijde. Poukazují na jeho časté absence. Babiš v odpovědích poslancům Pirátů slíbil, že se letos na interpelacích určitě někdy uvidí. Babiš byl omluven i z dnešních interpelací, a to kvůli zahraniční cestě do Izraele.

Babiš čelí kritice opozice kvůli absencím často. Piráti spočítali, že ministerský předseda se v tomto volebním období účastnil zhruba do konce loňského listopadu méně než poloviny ústních interpelací. Jeho účast na písemných interpelacích byla podle pirátských poslanců ještě mnohem slabší.

"Tím je zásadně oslabován celý smysl interpelací, které jsou přitom jedním z klíčových instrumentů ústavního principu kontroly vlády Poslaneckou sněmovnou, jíž je vláda v parlamentní demokracii odpovědná," stojí v pirátských dotazech. Písemné interpelace se konají při schůzích dolní komory pravidelně každý čtvrtek dopoledne a ústní odpoledne.

"Chceme dosáhnout toho, že pan premiér bude chodit do Poslanecké sněmovny a bude mít nějakou rozumnou účast," řekl ČTK předseda klubu Pirátů Jakub Michálek.

Babiš odpověděl jednotlivě pirátským poslancům jednou větou, liší se jen oslovením, zda jde o poslance, nebo o poslankyni. "Seznámil jsem se s obsahem Vaší písemné interpelace a mohu Vám k němu sdělit, že se v roce 2020 na interpelacích určitě potkáme," napsal těsně před Vánoci. Protože tazatelé nebyli s Babišovou odpovědí spokojeni, interpelace byly zařazeny k projednání na plénu.

"Zatím jsme se neviděli, protože pan premiér nepřišel na písemné interpelace," komentoval Michálek premiérovu odpověď.

O Babišově účasti na interpelacích dnes jednal s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). "On mi slíbil, že bude apelovat na pana premiéra, aby aspoň jednou za schůzi přišel na ty písemné interpelace do Poslanecké sněmovny," uvedl. Pokud se situace nezmění, je Michálek připraven vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny, kde by se interpelace probíraly. Pro její svolání je zapotřebí alespoň 40 podpisů, pirátský klub má 22 členů.