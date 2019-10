Prezidenti V4 se ve středu sejdou na dvoudenní jednání v Lánech

Praha - Prezidenti Česka, Slovenska, Polska a Maďarska se ve středu sejdou na zámku v Lánech k jednání o spolupráci visegrádské skupiny (V4) v Evropské unii. Ve čtvrtek se k nim připojí i slovinský prezident Borut Pahor a srbský prezident Aleksandar Vučić a debata se zaměří i na perspektivu rozšíření EU o země západního Balkánu. Prezidentský summit se koná jako součást českého předsednictví ve V4, které začalo v červenci a potrvá do poloviny příštího roku.

Český prezident Miloš Zeman přivítá svou slovenskou kolegyni Zuzanu Čaputovou, polského prezidenta Andrzeje Dudu a hlavu maďarského státu Jánose Ádera ve středu před polednem u vstupu do lánského zámku. Čtveřici prezidentů čeká ceremoniál s vojenskými poctami. Poté se hlavy států přesunou do zámku ke dvěma blokům jednání, mezi které je vložený slavnostní oběd.

Podle informací Pražského hradu budou prezidenti mluvit o ambicích V4 za nového rozložení sil v EU poté, co z unie odejde Británie, která patřila v řadě oblastí mezi tradiční spojence střední Evropy. Věnovat by se měli hledání příležitostí pro posílenou spolupráci i spojenců pro dosažení konkrétních cílů. Prezidenti V4 se budou zabývat i víceletým finančním rámcem EU na roky 2021 až 2027, o kterém nyní unijní země vyjednávají. Česko při jednáních o rozpočtu klade důraz na to, aby neklesalo množství peněz určených na politiku soudržnosti, ze kterých čerpají především státy ve východní části EU.

Ve čtvrtek dopoledne dorazí do Lán také Pohur a Vučić. Tématem jejich schůzky bude kromě aktuální situace v EU i stav přístupových jednání mezi unií a Srbskem. Česko dlouhodobě podporuje otevírání nových vyjednávacích kapitol a začlenění Srbska do EU.

Na závěr summitu vystoupí všech šest prezidentů s prohlášením pro tisk. Jiné veřejné vystoupení během vrcholné schůzky není plánováno.

Prezidentský summit je součástí českého předsednictví ve visegrádské skupině. Česko si jako jeden z hlavních cílů svého předsednictví stanovilo upevňování postavení zemí V4 v EU i v Severoatlantické alianci a posilování soudržnosti obou těchto organizací. Chce také podporovat proces rozšíření unie o státy západního Balkánu.