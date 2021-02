Prezidentem stomatologické komory bude i nadále Šmucler

Praha - Prezidentem České stomatologické komory bude i nadále Roman Šmucler, který ji vede od roku 2017. Do funkce ho dnes na období do roku 2025 zvolil sněm. ČTK o tom informovala mluvčí komory Henrieta Hajšman. Šmucler měl dva protikandidáty, podle mluvčí získal většinu hlasů už v prvním kole volby. O post prezidenta se ucházel také majitel firmy Herbadent Pavel Smažík a majitel a lékař stomatologického centra v Příbrami Jiří Hrabák.

Podle tiskové zprávy je volba výsledkem práce celé komory, které se podařilo v poslední době zlepšit fungování české stomatologie. "A to včetně situace kolem pandemie covidu-19, kdy čeští stomatologové jako jediní nezastavili svoji činnost v rámci EU a mají nejmenší škody jak ekonomické, tak i na zanedbané péči o své pacienty," uvádí se ve zprávě.

Protikandidáti Šmuclera ale uváděli, že profesní komora je v současné době rozdělená, což ji oslabuje. Chtěli také, aby komora bojovala za snížení byrokratické zátěže zubařů.

Silný mandát chce vedení komory využít k tomu, aby po vzoru svých sesterských sdružení v Rakousku a Německu směřovalo k naprosté samosprávě a podobné organizaci celé stomatologie. V Německu by se chtěl staronový prezident inspirovat například při řešení problémů s tím, že někteří pacienti v odlehlých regionech nebo menších obcích nemají svého zubaře. Uvedl to v dřívějším rozhovoru pro odborný web. V Německu podle Šmuclera stát proto, aby udržel ordinace i v malých obcích, platí těmto zubařům za každý výkon více.

Šmucler už před sněmem uvedl, že komora bude muset v následujícím období řešit také ekonomickou krizi, která stomatologii zasáhla. Podle Šmuclera zubařům v prvním pololetí loňského roku poklesly příjmy od zdravotních pojišťoven o pět procent. "Z historie víme, že nejhorší to v našem oboru bývá asi rok po největším propadu HDP. Je třeba se přichystat. Vyjednat udržení a snad navýšení plateb od pojišťoven. Je to i naděje na větší změny v systému úhrad," napsal Šmucler na webu komory. Obor se podle Šmuclera nyní potýká také s tím, že do důchodu odcházejí populačně silné ročníky zubařů a je potřeba je nahradit.

Česká stomatologická komora sdružuje ze zákona všechny zubní lékaře v ČR. Podle svého webu má asi 11.200 členů. Její dnešní sněm se konal v pražském kongresovém centru za přísných epidemiologických podmínek kvůli pandemii koronaviru, novináři na něj neměli přístup.