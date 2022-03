Prezidentem NKÚ bude nejspíš dál Miloslav Kala

Praha - Prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bude nejspíš dál Miloslav Kala. Do sněmovní volby kandidáta do čela úřadu Kalu navrhly všechny strany vládní koalice, jež mají v dolní komoře většinu hlasů. Opoziční ANO nominovalo poslance Romana Kubíčka, který v minulém volebním období vedl sněmovní kontrolní výbor a nyní je jeho místopředsedou.

Nominace už projednala sněmovní volební komise. Volba kandidáta na jmenování do funkce prezidenta NKÚ by se měla uskutečnit na schůzi Sněmovny, která začne v úterý 22. března. Nejvyššího představitele úřadu jmenuje prezident republiky.

Funkční období prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu je devítileté. Kalovi (58) nyní končí, do funkce nastoupil 22. března 2013. Předtím byl zhruba pět let viceprezidentem NKÚ, ještě dřív byl šest let poslancem ČSSD. Kala je také prezidentem evropských kontrolních institucí EUROSAI.

Kubíček (58) je poslancem ANO třetí volební období. Před šesti lety ho Kala navrhl do sněmovní volby člena širšího vedení Nejvyššího kontrolního úřadu. Dolní komora tehdy Kubíčka do kolegia nezvolila.

"Pan poslanec Kubíček se problematice kontrolní a auditní činnosti věnoval už dávno před tím, než se stal poslancem," sdělila dnes ČTK předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Poukázala i na to, že Kubíček v kontrolním výboru dlouhodobě s NKÚ spolupracuje. "Podílel se navíc i na tvorbě legislativy týkající se NKÚ, takže já jsem přesvědčená, že je výborným kandidátem," dodala Schillerová.

Prezident NKÚ vedle řízení úřadu předsedá kolegiu a kárné komoře kontrolního úřadu. Širšímu vedení úřadu předkládá mimo jiné návrhy plánu kontrolní činnosti, rozpočtu NKÚ a všechny kontrolní závěry, z nichž vychází stanovisko úřadu k státnímu závěrečnému účtu. Senátu předkládá návrhy kandidátů na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Prezident NKÚ se může účastnit schůzí Sněmovny, Senátu a orgánů obou parlamentních komor i vlády, když projednávají například kontrolní závěry NKÚ.