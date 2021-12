Prezident Zeman ve středu jmenuje v Lánech soudce

Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech Petra Fialu (ODS) do funkce předsedy vlády.

Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech Petra Fialu (ODS) do funkce předsedy vlády. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Prezident Miloš Zeman ve středu jmenuje soudce obecných soudů. ČTK to dnes potvrdil jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Ceremonie, při které 50 soudců složí do rukou prezidenta soudcovský slib, se uskuteční ve středu v Lánech. Jmenovací dekrety všech soudců již Zeman podle Pražského hradu podepsal během pobytu v Ústřední vojenské nemocnici. Na jmenovací akt upozornil server Česká justice.

Končící ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla ještě před hospitalizací prezidenta ke jmenování celkem 50 kandidátů, jejich seznam následně schválila vláda. Jmenovací dekrety Zeman podle webu Pražského hradu podepsal natřikrát 11., 15. a 17. listopadu. Nyní soudci v Lánech podle Ovčáčka složí slib.

Podle ústavy jmenuje soudce prezident republiky a soudce se funkce ujímá složením slibu do prezidentových rukou. Forma složení slibu není předepsaná.

Soudcovská unie dříve v souvislosti se Zemanovou hospitalizací vyjádřila obavy spojené s tím, že by se jmenování nových soudců nestihlo do konce letošního roku. V takovém případě by totiž kandidáti zřejmě museli znovu procházet výběrem. Zeman byl v nemocnici více než měsíc a půl, propuštěn byl před dvěma týdny. Protože měl po návratu z nemocnice pozitivní test na koronavirus, je od té doby v izolaci. Podle Ovčáčka mu skončí v pátek.

Benešová nominovala na funkce soudců obecných soudů 28 žen a 22 mužů. Nejvíce nováčků - 17 - mají získat obvodní soudy v hlavním městě, jedna další kandidátka pak míří k pražskému městskému soudu. K soudům spadajícím pod středočeský krajský soud a pod Krajský soud v Ostravě má přibýt po osmi soudcích. Čtyři posily jsou určené pro okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, po třech nováčcích mají získat soudy pod Krajským soudem v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Brně.