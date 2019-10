Prezident Zeman udělí státní vyznamenání - video

Praha - Prezident Miloš Zeman předá v pondělí večer na Pražském hradě státní vyznamenání vybraným osobnostem. Jména některých oceněných Zeman sám v minulosti avizoval, o dalších informovala média. Vyznamenán bude například válečný veterán Emil Boček, hokejista Jaromír Jágr, bývalý prezident Václav Klaus, vojenský kynolog Tomáš Procházka, který loni padl v Afghánistánu, katolický kněz Petr Piťha nebo srbský režisér Emir Kusturica.

Zeman opět na slavnostní večer nepozval řadu svých názorových odpůrců. Pozvánku nedostala řada opozičních politiků včetně místopředsedů Poslanecké sněmovny nebo předsedů stran. Pozvánku také nedostal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Do Vladislavského sálu bylo pozváno asi 800 hostů. Loňský ceremoniál, kdy Česko slavilo 100 let existence samostatného státu, se hradní protokol snažil ozvláštnit. Do sálu proto třeba umístil speciálně nasvícenou standartu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Letos se průběh podle ředitele hradního protokolu Vladimíra Kruliše vrátí zpět k "běžnému" scénáři.