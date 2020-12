Prezident Zeman telefonoval vojákům na zahraniční mise

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes prostřednictvím videohovoru a telefonu poděkoval českým vojákům v zahraničních misích. Společně s ministrem obrany Lubomírem Metnarem (za ANO) nebo náčelníkem generálního štábu Alešem Opatou mluvil s veliteli jednotek v Afghánistánu, Mali, Lotyšsku, na Sinaji a na Golanech. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Prezident českým vojákům na mise volá před Vánoci každoročně.

Česká armáda má v současné době podle mluvčího ministerstva obrany Jana Pejška na misích asi 330 vojáků. Největší zastoupení má v Afghánistánu, v Mali a v Pobaltí. V posledních letech se pozornost české armády soustředila především na Afghánistán, zapojení spojeneckých vojáků ale v této zemi postupně klesá. Snížil se proto i český příspěvek. Podle aktuálního mandátu může v Afghánistánu působit až 390 vojáků, od začátku příštího roku to bude 205 vojáků. Aktuální počet je nižší, protože česká armáda letos ukončila střežení spojenecké základny Bagrám.

Na důležitosti tak postupně nabývá zejména mise v Mali, kde má Evropská unie výcvikovou misi na pomoc malijské armádě. Čeští vojáci mají na starosti ochranu velitelství mise v hlavním městě Bamako i výcvikové základny Koulikoro. Česká armáda navíc prostřednictvím generála Františka Ridzáka celé misi od června velí. Kromě mise EU se čeští vojáci zapojí i do přímých bojů proti islámským teroristům v rámci jednotky Takuba, které bude velet Francie. Na starosti bude mít poradenství malijským vojákům, vyrážet s nimi ale bude i do společných operací. Česká armáda do jednotky vyšle své speciální síly z Prostějova.

V Pobaltí působí české jednotky v rámci alianční předsunuté přítomnosti. NATO se v reakci na zvýšené napětí ve vztazích s Ruskem v roce 2016 rozhodlo posílit své východní členy vysláním čtyř bojových uskupení do Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska. V Lotyšsku má v současné době česká armáda asi šedesátičlennou jednotku, jejíž jádro tvoří příslušníci minometné čety 44. lehkého motorizovaného praporu. V Litvě působí specialisté na elektronický boj.

Na Sinaji působí jednotka s letadlem CASA. V listopadu přišla o svou příslušnici Michalu Tichou, která společně s dalšími spojeneckými vojáky zahynula v troskách vrtulníku UH-60 Black Hawk, který se zřítil na pozorovacím letu. Na Golanech se čeští vojáci podílí na misi, která dohlíží na mír mezi Sýrií a Izraelem. V současné době mandát umožňuje vyslání pětice vojáků.

Další vojáci působí také třeba v Iráku či na Balkáně.