Prezident Zeman se dnes v Náchodě setká s polským protějškem Dudou

Náchod - Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne setká v Náchodě s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Tématy jednání by měly být česko-polská příhraniční spolupráce, rozvoj cestovního ruchu nebo dopravní propojení obou států. Setkání se koná na pozvání náchodského starosty Jana Birkeho (ČSSD).

Součástí návštěvy bude osobní setkání prezidentů a následné jednání delegací na náchodské radnici. Prezidenty budou do Náchoda doprovázet jejich manželky. Po jednání je plánována tisková konference a po ní setkání prezidenta Zemana a starosty Birkeho s občany na Masarykově náměstí před radnicí. Oba prezidentské páry se pak ještě setkají v polském příhraničním městě Kudowa-Zdrój, kde zakončí setkání společnou večeří.

Česko-polských vztahů se aktuálně dotklo vyjádření prezidentského kandidáta a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). V nedělní debatě v České televizi Babiš uvedl, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc. Později na sociálních sítích výroky korigoval. V pondělí Babiš ČTK řekl, že kolektivní obranu Severoatlantické aliance (NATO) nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Politici podle něj musejí usilovat o mír a zabránit válce. Uvedl také, že požádal prezidenta Zemana, aby totéž sdělil prezidentu Dudovi při setkání v Náchodě.

Oba prezidenti se naposledy setkali loni na konci dubna na Pražském hradě. Zeman tehdy uvedl, že Polsko se stalo hlavním obráncem evropských hodnot a profilující zemí v odporu proti ruské agresi na Ukrajině.