Prezident Zeman přijme Zaorálka v pondělí v Lánech

Praha - Prezident Miloš Zeman přijme kandidáta ČSSD na ministra kultury Lubomíra Zaorálka na zámku v Lánech v pondělí odpoledne. Na twitteru to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zaorálkovu nominaci dnes oznámil předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. S výběrem souhlasí jak prezident, tak premiér Andrej Babiš (ANO). Spor mezi Zemanem a sociální demokracií o výměnu na ministerstvu kultury začal v polovině května, kdy podal demisi bývalý ministr Antonín Staněk (ČSSD).

Zeman tehdy Staňkovu demisi nepřijal. Babiš poté na žádost ČSSD navrhl Zemanovi odvolání Staňka a jmenování novoměstského starosty Michala Šmardy. Prezident po řadě jednání s koaličními stranami Staňka ke konci července odvolal, minulý týden ale oznámil, že Šmardu nepovažuje za kompetentního k vedení resortu. Šmarda se nominace vzdal v pondělí potom, co jeho kvality zpochybnil i premiér. Spory provázely debaty o ústavnosti prezidentova chování.

Hrad dnes po oznámení Zaorálkovy nominace uvedl, že se prezident bude chtít s kandidátem sejít po oficiálním předložení návrhu na jmenování. Poté ho jmenuje ministrem.

Hamáček je přesvědčený, že tentokrát nebudou se jmenováním ministra problémy. "Pan prezident to jméno zná. Já už jsem včera (v úterý) říkal, že jednám o kandidátovi, u kterého nepředpokládám, že by došlo k problémům při jmenování ze strany prezidenta republiky," poznamenal. Zaorálek nebyl zprvu příznivcem vstupu ČSSD do menšinové vlády s hnutím ANO. Podle Hamáčka ale pochopil, že pokud už sociální demokracie spojila svoji budoucnost s tímto projektem, je potřeba udělat vše pro to, aby byl úspěšný.

Případný vstup Zaorálka do vlády by ovlivnil i obsazení sněmovních výborů. Zaorálek nyní předsedá zahraničnímu výboru, jako člen vlády by ale musel z výboru odejít.