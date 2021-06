Prezident Zeman přijme na Pražském hradě Hamáčka

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes přijme vicepremiéra a předsedu sociální demokracie Jana Hamáčka. Setkají se na pravidelné schůzce. Potkají se ve 12:30 na Pražském hradě. Již v pondělí večer Zeman přijal, také na pravidelné schůzce, premiéra Andreje Babiše (ANO).

Dá se očekávat, že Zeman s Hamáčkem proberou aktuální politická témata. Mluvit by tak mohli o čtvrtečním jednání Poslanecké sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě. Zeman opakovaně řekl, že pokud by poslanci vládě vyjádřili nedůvěru, nechá Babišův kabinet dovládnout do říjnových voleb v demisi.

Probrat by také mohli vývoj sporu s Ruskem ohledně výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích, pandemii a uvolňování protikoronavirových opatření nebo podzimní sněmovní volby.