Prezident Zeman při příležitosti 28. října vyznamenal 42 osobností

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes udělil 42 osobnostem státní vyznamenání. Nejvyšším vyznamenáním Řád bílého lva ocenil osm lidí, mimo jiné podnikatele Jana Antonína Baťu, válečného veterána Emila Bočka nebo svého předchůdce Václava Klause. Řádem Tomáše Garrigua Masaryka prezident ocenil evangelického faráře Jana Jelínka. Medaile za hrdinství obdrželo šest lidí, medaile Za zásluhy dostali mimo jiné hokejista Jaromír Jágr nebo prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Udělováním vyznamenání vyvrcholily dnešní oslavy 101 let od vzniku samostatného československého státu, akce se uskutečnily také u Národního památníku na pražském Vítkově, na Hradčanském náměstí nebo v Brně.

Nejvyšší státní vyznamenání Zeman dále udělil někdejšímu vídeňskému starostovi s československými kořeny Helmutu Zilkovi a in memoriam válečným veteránům Josefu Ocelkovi a Jaroslavu Selnerovi. Řád obdržel i bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster a československý generál justiční služby Bohuslav Ečer. Jelínek, který jako jediný obdržel Řád T. G. M., pomáhal lidem na Volyni za druhé světové války. Zeman původně uvažoval o udělení téhož řádu katolickému knězi Petru Piťhovi.

Medailí za hrdinství prezident Miloš Zeman vyznamenal čtyři hrdinky a hrdiny z druhé světové války, vojáka padlého v Afghánistánu a aktéra potyčky na koupališti v Dubí. Oceněni tak byli Božena Ivanová, Jarmila Halbrštátová, Karel Kněz, David Michajlak, Tomáš Procházka a Kurt Taussig.

Medaile Za zásluhy dostalo 27 lidí. V seznamu vyznamenaných jako každoročně nechybí sportovci, umělci, vědci, lékaři, podnikatelé i politici. Z oblasti kultury a umění dostala medaili například čínská bohemistka Sü Wej-ču, zpěvák a herec Josef Zíma, umělecký fotograf Jan Saudek nebo režisér a hudebník Emir Kusturica, který byl v minulosti vyznamenán i ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Ze sportovní oblasti vybral Zeman kromě Jágra také třeba motocyklového závodníka Libora Podmola nebo Elišku Junkovou, legendární československou automobilovou závodnici. Za zásluhy v oblasti vědy byl oceněn vědec a chemik Jan Mašát, porodník Antonín Doležal, který v Praze na porodním oddělení U Apolináře odrodil tisíce dětí, či bioložka a filozofka Helena Haškovcová.

Mezi oceněnými je i advokát a filantrop Pavel Smutný, který je prezidentem Smíšené izraelsko-české obchodní komory nebo stál za vznikem Ceny Arnošta Lustiga. Média ale v posledních dnech informovala o jeho spolupráci s StB. Smutný kontakt připustil, odmítá ale, že by s tajnou policií skutečně spolupracoval.

Zeman v projevu při ceremoniálu, který pronesl kvůli bolesti nohou vsedě, mimo jiné vyjádřil názor, že pokud někdo dostává státní vyznamenání, mělo by být vždy první třídy. Následně představil osobnosti, které obdržely nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva. Opětovně ale také zkritizoval to, že Senát dříve odmítl nominaci spisovatelky a signatářky Charty 77 Lenky Procházkové do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

"Karel Kryl kdysi řekl, že Česko je země závisti a měl v mnohém pravdu. Závisti lidí, kteří dokážou pouze komentovat práci těch druhých, aniž by za nimi vlastní práce byla. Zde bych chtěl připomenout půvabný aforismus Karla Čapka, podle něhož literární kritik je člověk, který radí spisovateli, jak by on napsal knihu, kdyby to uměl. Máme zde příliš mnoho kritiků a příliš málo lidí polem pracujících. Já bych si proto velice přál, aby se podíl kritiků snižoval ve prospěch lidí vytvářejících skutečné hodnoty," uvedl Zeman v závěru.

Vizitky vyznamenaných osobností: Jan Antonín Baťa, in memoriam Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát) Emil Boček Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost) Bohuslav Ečer, in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu) Václav Klaus Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky) Josef Ocelka, in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost) Jaroslav Selner, in memoriam Řád bílého lva vojenské skupiny I. třídy (za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající velitelskou a bojovou činnost) Rudolf Schuster Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti politiky) Helmut Zilk, in memoriam Řád bílého lva občanské skupiny I. třídy (za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky) Jan Jelínek, in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy (za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva) Božena Ivanová Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Jarmila Halbrštátová Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Karel Kněz, in memoriam Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) David Michajlak Medaile Za hrdinství (za záchranu lidského života) Tomáš Procházka, in memoriam Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Kurt Taussig, in memoriam Medaile Za hrdinství (za hrdinství v boji) Antonín Doležal Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství) Helena Haškovcová Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství) Petr Hrdlička Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Jaromír Jágr Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu) Eliška Junková, in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu) Miloslav Kala Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Josef Kalbáč Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Emir Kusturica Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění) Kamil Lhoták, in memoriam Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění) Michal Lukeš Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti kultury) Jaroslav Madunický Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Petr Martan Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Jan Mašát Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Hana Moučková Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy) Rudolf Ovčaří Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Milan Pernica Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Luboš Petruželka Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Vladimír Plašil Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Libor Podmol Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti sportu) Josef Podstata Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Jiří Rajlich Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy) Jan Saudek Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění) Jan Schneider Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Pavel Smutný Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát) Jan Struž Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti hospodářské) Sü Wej-ču Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti výchovy) Josef Zíma Medaile Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti umění)