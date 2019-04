Praha - Prezident Miloš Zeman se během nadcházející návštěvy Číny setká s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Na pracovní cestu do Číny se český prezident vydá 24. dubna, zpět do České republiky se vrátí 29. dubna. V plánu má také například účast na summitu k takzvané nové Hedvábné stezce. Financování cesty bude v pondělí schvalovat vláda. Návštěva Číny včetně její přípravy bude stát podle vládního dokumentu, který má ČTK k dispozici, asi 8,9 milionu korun.

Zeman poletí do Číny už popáté, opět ho na cestě doprovodí podnikatelská mise, kterou připravuje Hospodářská komora ČR. Do země ho doprovodí několik ministrů včetně končících představitelů ministerstva dopravy Dana Ťoka a ministerstva průmyslu a obchodu Marty Novákové (oba za ANO).

Jedním z hlavních témat cesty bude summit, který se bude zabývat novou Hedvábnou stezkou. Podle vládního dokumentu Česká republika pojímá čínskou iniciativu Hedvábné stezky "jako příležitost pro prohloubení široké bilaterální spolupráce" s Čínou a jako doplněk k rozvoji strategického partnerství mezi Evropskou unií a Čínou. "Naplňování projektů v rámci této iniciativy uskutečňuje ČR v souladu se svými politickými a právními závazky vůči Evropské unii," uvádí vládní materiál.

Zeman opakovaně čínský projekt podpořil. V lednu například poznamenal, že pevně doufá, že pomůže oživit český obchod s nemovitostmi nebo železnice. Sní také o tom, že Hedvábná stezka povede přes Českou republiku do západní Evropy, řekl. Projekt naopak vyvolal obavy u některých zemí Evropské unie, které se obávají rostoucího vlivu Číny. Vojenské zpravodajství ve výroční zprávě za rok 2017 uvedlo, že se tato iniciativa kvůli své globální ambici stane zdrojem rostoucích obav představitelů Evropské unie.

Se Si Ťin-pchingem se má Zeman na bilaterálním jednání setkat 28. dubna. Podle vládních podkladů bude toto setkání "využito k potvrzení zájmu obou zemí o otevřený dialog, včetně výměny informací o situaci v obou zemích, a projednání hlavních priorit v oblasti česko-čínské spolupráce". "Mezi ně patří etablování ČR vůči Čínské lidové republice jako finančního centra a leteckého uzlu v rámci států střední, východní a jihovýchodní Evropy, dále podpora cestovního ruchu, spolupráce v oblasti zdravotnictví, energetiky, průmyslu a také zemědělství a kultury," dodal dokument.

Náklady na cestu prezidenta do Číny materiál odhaduje na asi 8,9 milionu korun. Částka má zahrnovat i náklady na cesty přípravných týmů. V minulosti byly cesty Zemana do Číny výrazně levnější, upozornil server Seznam Zprávy.

Zeman patří mezi výrazné příznivce ekonomické spolupráce s Čínou. V zemi byl již čtyřikrát. Se Si Ťin-pchingem se setkal také v Praze. Při jeho návštěvě v České republice v roce 2016 byly oznámeny čínské investice do roku 2020 ve výši 294 miliard korun. Podle České národní banky ale byly v uplynulých letech výrazně nižší. Čínské investice tento týden kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého nejsou na zcela uspokojivé úrovni. Je podle něj třeba, aby se "bezpočetné návštěvy a kontakty promítly i do byznysu". Poukázal také na to, že český vývoz do Číny stoupá výrazně pomaleji než čínský do ČR.