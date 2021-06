Prezident Zeman podepsal rozšíření pravomocí ČNB u hypoték

Praha - Česká národní banka bude mít ze zákona pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud mohla dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Rozšíří se také možnosti ČNB při obchodování na finančních trzích. Novelu zákona o ČNB, která tyto a další změny zavádí, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Novela přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které banky a další poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika. Guvernér ČNB Jiří Rusnok už dříve poukazoval na to, že úvěry na bydlení tvoří víc než polovinu poskytnutých úvěrů.

Předloha ale bankám umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit.

ČNB doposud ve svých doporučeních operovala s ukazateli sledujícími výši hypotéky k hodnotě zástavy (ukazatel LTV), výši příjmů žadatele k celkovému zadlužení (ukazatel DTI) a výši splátky (ukazatel DSTI). Tato doporučení však nejsou právně závazná. Díky novele bude centrální banka moci stanovit horní hranici u jednoho ukazatele, u kombinace dvou ukazatelů, anebo u všech tří ukazatelů, a to závazně, s možností efektivního vymáhání dodržování

Podepsaná změna zákona také rozšiřuje možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Bude moci obchodovat s více protistranami a s větším množstvím finančních nástrojů. Řada opozičních poslanců toto ale označovala za rizikové a vyslovovala obavy, že by takto centrální banka mohla financovat provoz státu, což ministryně Schillerová i ČNB odmítaly.Tuto možnost Sněmovna vložila do zákona ve stavu legislativní nouze už loni, ale omezila ji časově jen do konce letošního roku. Nyní má platit natrvalo.

Vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev bude moci jít třeba o pojišťovny, penzijní společnosti a další institucionální investory. Ministerstvo financí i ČNB si od toho slibují možnost pružnějšího zásahu na finančním trhu v případě výkyvů.

Zahrádkáři budou mít po několika letech snahy svůj zákon

Zahrádkáři se po řadě let dočkali svého zákona. Zahrádkářský zákon, který má za cíl především upravit postavení a veřejnou prospěšnost zahrádkářského hnutí v českém právním řádu, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad. Zákon upravuje například zahrádkářské osady nebo podmínky pachtu pozemků. Předchozí tři pokusy prosadit takovýto zákon nebyly úspěšné. S nynějším návrhem uspěla skupina tří desítek poslanců z různých stran, koaličních i opozičních. Argumentují mimo jiné tím, že obdobný zákon existuje ve všech okolních zemích.

Na přijetí zákona naléhal loni také premiér Andrej Babiš (ANO), když řekl, že poslanci by měli spíše schválit zahrádkářský zákon, a nikoli stále řešit epidemii covidu-19. Schválení zákona by podle něj bylo krokem k soběstačnosti Česka v pěstování ovoce a zeleniny.

Zahrádkářskému spolku bude nyní možné propachtovat pozemek pro zahrádkářskou činnost pouze na dobu určitou, a to nejméně na dva roky. Pokud bude propachtovatelem stát nebo obec, bude nejkratší možná doba pachtu deset let. Zahrádkářskou činností se bude obecně rozumět veřejně prospěšná činnost zaměřená na pěstování ovoce, zeleniny, květin, užitkových nebo okrasných rostlin, jejich další zpracování nebo úpravu.

Zahrádkářská činnost má také podle schválené verze zákona výchovný a estetický aspekt pro utváření vztahu k přírodě mladé generace. Podílí se i na ochraně přírody, životního prostředí a pestrosti krajinného rázu.

V roce 2001 zamítla Sněmovna návrh zahrádkářského zákona již v prvním čtení. Další návrh vetoval v roce 2010 tehdejší prezident Václav Klaus a Sněmovna už o jeho vetu nerozhodla. Naposledy ho v roce 2016 vrátila Sněmovna autorům k dopracování, což je jen jiná forma zamítnutí.

Zákon má i své odpůrce. Někteří mu vyčítali, že zapleveluje právní řád. Místopředseda Senátu Jan Horník (STAN) ho označil za cár papíru. Kritici zákona poukazovali například na to, že zahrádkáři fungují dodnes bez svého zákona.

Komerční šíření nacistických symbolů bude trestné

Komerční šíření materiálu k propagaci národního socialismu a dalších podobných hnutí bude trestné. Trestný čin zavádí novela trestního řádu a zákoníku, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o podpisu informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zavedena bude také stálá zbraňová amnestie a terapeutické programy pro rizikové řidiče.

Vládní předloha se původně týkala zejména změn procesů souvisejících s alternativními tresty tak, aby odsouzení byli více motivováni je vykonat. Sněmovna k novele přidala řadu doplňků.

Proti trestním předpisům se podle předlohy proviní člověk, který vyrobí, doveze, nabídne, veřejně zpřístupní, uvede do oběhu nebo prodá dílo s vyobrazeními hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Základní sazba bude činit až tři roky vězení, nejvyšší až šest let odnětí svobody. Trestné nebude využití takového propagandistického materiálu například při výuce a při zpravodajství o aktuálních nebo historických událostech.

Úpravu prosadila skupina poslanců v čele s předsedou lidoveckých poslanců Janem Bartoškem v reakci na kauzy prodeje předmětů s portréty představitelů třetí říše. Nyní podle poslanců není možné prodej těchto věcí postihnout, protože se nedaří prokázat úmysl podporovat nebo propagovat nacismus.

Trvalá zbraňová amnestie bude spočívat v tom, že člověk, jenž dobrovolně odevzdá nelegálně drženou zbraň, nebude díky účinné lítosti čelit stíhání za nedovolené ozbrojování. Možnost soudu uložit řidiči povinnost absolvovat terapeutický program má být podle senátních úprav zavedena až od července 2023 místo ledna příštího roku. Ministerstvo dopravy tím má získat čas k vypracování svého návrhu podoby programu.

Senátoři prosadili také rozšíření okruhu obětí trestných činů s právem postavení zranitelné oběti. Postavení zranitelné oběti budou mít i oběti trestných činů znásilnění, týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zranitelné oběti mají právo na citlivější vyšetřování případu, například u jejich výslechů není pachatel, mohou mít také bezplatně zmocněnce

Předloha navíc zpřísňuje trest za vydírání, pokud by směřovalo vůči těhotné ženě. Hrozit za ně až osm let vězení místo čtyř let. Poslanci úpravu zdůvodnili tím, že předmětem nátlaku bývá i samo těhotenství ženy, kdy je nucena k tomu, aby podstoupila legální potrat.

Vládní novela se týká i postavení a pravomocí pracovníků Probační a mediační služby. Proces nařizování výkonu některých alternativních trestů, mezi které patří například obecně prospěšné práce, je nyní podle ministerstva spravedlnosti příliš formalistický. Problémem je třeba také to, že soudy nereagují dost rychle na zprávy Probační a mediační služby. Navrhované změny mají odstranit prodlevy, které současný systém vytváří.

Sněmovna do předlohy vložila i další procesní úpravy. Rozšířila například možnosti nejvyššího státního zástupce podávat dovolání v neprospěch obžalovaného a z rozhodování o obnově řízení vyloučila soudce, který věc rozhodoval v první stupni. Ředitelé věznic získají zmocnění k tomu, aby umožnili odsouzeným a obviněným lidem využívání vězeňské výpočetní techniky pro vzdělávání.

Zeman podepsal širší změny zákona o soudech a soudcích

Širší změny zákona o soudech a soudcích dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Předloha mimo jiné zakáže opakované jmenování předsedů soudů a zavede povinnou praktickou přípravu justičních kandidátů. Bude účinná od příštího roku. O Zemanově podpisu novely informoval Hrad. Cílem změn je podle ministerstva spravedlnosti zejména zavedení jednotného a transparentního systému výběru soudců a soudních funkcionářů. Vychází z doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO).

Komisi pro výběr nových soudců nebude podle přijaté podoby novely sestavovat ministr spravedlnosti, když se kritici obávali možného vlivu politiků na soudní moc. Do tvorby komise se zapojí předsedové krajských soudů a obou nejvyšších soudů.

Pochyby budil také princip, podle kterého by s předsedou soudu končil i jeho místopředseda. Sněmovna dala přednost řešení, podle kterého funkce místopředsedy zaniká do tří měsíců od jmenování nového předsedy soudu, přičemž dosavadní místopředseda bude moci být jmenován v tomto případě znovu.

Současný systém přípravy a výběru soudců není u krajských soudů jednotný. Někde například vůbec nepůsobí justiční čekatelé, nahradili je asistenti soudců. Novela proto současné justiční čekatele ruší. U soudů by měli působit hlavně asistenti, kteří budou jednotlivým soudcům pomáhat s vyřizováním každodenní agendy.

Asistenti se složenou justiční zkouškou i uchazeči z jiné právní praxe s rovnocennou odbornou zkouškou se budou moci přihlásit do výběrového řízení na nově vytvořenou pozici justičního kandidáta. V rámci roční přípravy by si tito vybraní kandidáti měli osvojit dovednosti nezbytné pro práci soudce. Potom se budou smět přihlásit do výběrového řízení na post konkrétního soudce.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpis také stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Senát v novele prosadil zachování současného rozsahu spolurozhodování přísedících v soudů. Měli by podle senátorů dostávat přiměřenou odměnu, která je v současnosti podle nich nízká. Vláda původně chtěla, aby takzvaní soudci z lidu spolurozhodovali v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let, navíc s výjimkou majetkových a hospodářských činů.

Předloha zavede po sněmovních úpravách databázi rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů. Evropské příkazy k obstavení účtu bude posuzovat výhradně Obvodní soud pro Prahu 1.