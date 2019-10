Prezident Zeman nastoupil do střešovické nemocnice

Praha - Prezident Miloš Zeman odpoledne přijel v doprovodu ochranné služby a dcery Kateřiny na interní kliniku Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích (ÚVN). Podle Hradu v ní zůstane kvůli takzvanému rekondičnímu pobytu do neděle. V televizi Barrandov Zeman uvedl, že nástupem do střešovické nemocnice vyhověl přání svého ošetřujícího lékaře, ředitele nemocnice Miroslava Zavorala. Je to záminka pro odpočinek, dodal prezident.

Prezident podle zpravodaje ČTK přijel na interní kliniku A7 střešovické nemocnice před 13:00. Po výstupu z automobilu zamával novinářům, kteří na něj v hojném počtu čekali. Ke svému pobytu v nemocnici se ale nevyjádřil. Při chůzi ho podpírali osobní strážci.

"Vyhověl jsem přání svého ošetřujícího lékaře," řekl Zeman v pořadu televize Barrandov, který se natáčel dnes dopoledne. Doplnil, že ošetřujícím lékařem je právě Zavoral, který mu nabídl vyřešit dříve zjištěnou dehydrataci a také infuze. "Není to nic vážného, je to záminka pro odpočinek," řekl prezident. Plánuje číst, spát a nenechat se vyrušovat běžnou prezidentskou agendou, dodal.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček řekl deníku Blesk, že hospitalizace nesouvisí s žádným akutním či vážným zdravotním problémem, který by si vyžádal lékařský zákrok. "Čekají ho rehabilitace a infuze, které mu minule velmi pomohly, to znamená vitaminy, minerály," řekl mluvčí. Pobyt zdůvodnil přípravou na státní svátek 28. října, při kterém chce být Zeman "absolutně fit". "Po zkušenosti z minulé návštěvy ÚVN se ukázalo, že takový krátký rekondiční pobyt je žádoucí a pomůže mu načerpat nové síly," dodal Ovčáček.

Zeman byl ve střešovické nemocnici 24. září, u lékařů strávil několik hodin. Ovčáček tehdy návštěvu označil za pravidelnou lékařskou prohlídku. Ředitel Ústřední vojenské nemocnice Zavoral, který vede právě interní kliniku, serveru SeznamZprávy po vyšetření řekl, že lékaři nenašli žádný zdravotní problém s výjimkou mírné známky dehydratace a "určité únavy". Zeman později řekl, že kvůli dehydrataci dostane několik infuzí, které mu dodají minerály.

Podle Pražského hradu prezident špatně chodí kvůli diabetické polyfunkční neuropatii. Na veřejnosti někdy působí unaveně. Problémy má také s nízkým tlakem a hůř slyší. Kvůli svému zdraví omezil kouření.

Ovčáček uvedl, že do nemocnice k Zemanovi nebude mít přístup nikdo s výjimkou rodiny. Připustil, že k návštěvě nemocnice Zemana, který k lékařům nerad chodí, přiměla jeho dcera Kateřina. Ta v posledních letech žila v zahraničí, v poslední době byla ale několikrát v okolí prezidenta vidět. "Je to dočasný pobyt, aby byla s tatínkem a dodala mu sílu a byla mu oporou," řekl Ovčáček Blesku.