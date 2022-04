Prezident Zeman na Hradě přivítal polského prezidenta Dudu - ŽIVĚ

Praha - Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě přivítal polského prezidenta Andrzeje Dudu. Budou spolu hovořit kromě bilaterálních vztahů pravděpodobně o situaci na Ukrajině a dalších otázkách zahraniční politiky. Odpoledne Dudu přijme premiér Petr Fiala (ODS).

Setkání začalo na Hradě fototermínem v 11:00 ve Skleněném salonku za poměrně značného zájmu novinářů. Následovat bude osobní setkání Zemana s Dudou, poté se k prezidentům přidají i delegace. Před média hlavy států předstoupí asi půl hodiny po poledni. Dá se očekávat, že hlavním tématem bude konflikt na Ukrajině. Polsko patří mezi hlavní podporovatele napadené Ukrajiny. Tématem by se mohly stát i nákup plynu a ropy do Evropy z Ruska. Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes zcela zastavila dodávky plynu právě do Polska a do Bulharska.

Před odpoledním zasedáním kabinetu přijme Dudu také premiér Fiala, informoval v tiskové zprávě úřad vlády. V Kramářově vile budou hovořit o válce na Ukrajině a jejích dopadech na Evropskou unii. Mluvit mají také o perspektivách rozvoje česko-polských vztahů, uvedla Strakova akademie.

Duda navštívil Zemana na Hradě naposledy předloni v prosinci. V prvním roce epidemie covidu-19 v Česku šlo o jednu z mála návštěv zahraničních představitelů v Praze. Jednání se týkalo především evropských záležitostí, ale také tehdejší pandemické situace a bilaterálních vztahů.

Fiala se s představiteli Polska setká i v pátek, kdy se ve Varšavě sejde se svým protějškem Mateuszem Morawieckým. Jednat budou o tématech spjatých s konfliktem na Ukrajině, uprchlické vlně či o přechodu Evropy na nový energetický model. Spolu s Morawieckým se Fiala v polovině března vypravil do obléhaného Kyjeva, počátkem února v Praze spolu uzavřeli smlouvu o podmínkách pokračování těžby v dole Turów poblíž českých hranic.