Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenuje nové soudce. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) mu navrhl 41 kandidátů. Je mezi nimi i dosavadní generální sekretář Ústavního soudu Ivo Pospíšil, který má zamířit k Nejvyššímu správnímu soudu. Mezi nováčky tentokrát mírně převažují muži a také kandidáti z tzv. jiné právní praxe, tedy ti, kteří neabsolvovali dráhu justičního čekatele.

Do působnosti pražského městského soudu - v drtivé většině k soudům obvodním - by mělo přibýt hned 12 posil. Pod středočeský krajský soud jde osm nováčků, po pěti kandidátech zamíří pod Krajské soudy v Plzni, Ústí nad Labem a v Ostravě. Po dvou soudcích mají získat soudy v působnosti českobudějovického a královéhradeckého krajského soudu. Do obvodu Krajského soudu v Brně přibude jeden kandidát.

Pospíšil působil u Ústavního soudu postupně jako asistent místopředsedkyně, vedoucí analytického odboru a od roku 2013 jako generální sekretář. Je členem Legislativní rady vlády a vyučuje ústavní, evropské a mezinárodní právo. K Nejvyššímu správnímu soudu jej vybral dnes už bývalý šéf instituce Josef Baxa.

Prezident Zeman naposledy jmenoval nové soudce letos v červenci, tehdy jich bylo 40.