Prezident Zeman jmenoval novým premiérem Fialu

Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech Petra Fialu (ODS) do funkce předsedy vlády.

Prezident Miloš Zeman jmenoval 28. listopadu 2021 na zámku v Lánech Petra Fialu (ODS) do funkce předsedy vlády. ČTK/Vondrouš Roman

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes po 11:00 jmenoval na zámku v Lánech novým premiérem předsedu ODS Petra Fialu. Kvůli nákaze Zemana onemocněním covid-19 byli odděleni průhlednou stěnou. Všichni přítomní zároveň měli respirátor. Jmenování se původně mělo uskutečnit již v pátek, prezident byl ale po prokázání nákazy odvezen do nemocnice a svůj program zrušil.

Fotogalerie

Zeman seděl při jmenování na invalidním vozíku v proskleném prostoru, kam byl dovezen pracovníky oblečenými v ochranných oděvech. S Fialou komunikoval prostřednictvím mikrofonu a reproduktorů. U ceremoniálu byl přítomen také prezidentův kancléř Vratislav Mynář a ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.

Poté, co Mynář přečetl rozhodnutí prezidenta o jmenování, složil Fiala slib, který stvrdil podpisem. Server iROZHLAS.cz v sobotu uvedl, že jmenovací dekret Zeman podepsal s předstihem a dokument byl vydezinfikován. Po ceremoniálu následovaly krátké projevy obou politiků.

Končící premiér Andrej Babiš (ANO) pogratuloval Fialovi k dnešnímu jmenování předsedou vlády. "Jsem velmi rád, že se jmenování dnes uskutečnilo. Dobrá zpráva je i to, že pan prezident do 13. prosince ukončí rozhovory s ministry, takže věřím, že ve stejném týdnu bude jmenována nová vláda," napsal ČTK Babiš.

Gratulaci Fialovi po sociálních sítích poslala i prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Dnes na twitteru popřála, aby změna vlády v nynější složité době přinesla prospěch všem občankám a občanům Česka. "Těším se na další úzkou spolupráci s naším tradičně nejbližším sousedem," uvedla.

Zeman chce v pondělí zahájit sérii schůzek s kandidáty na ministry, jak plánoval před tím, než byl pozitivně testován. Kandidáty bude přijímat v abecedním pořadí, schůzky by chtěl ukončit do 13. prosince. Potom bude možné chystat jmenování celé vlády, uvedl prezident po jmenování Fialy premiérem. Už dříve Zeman avizoval, že by se v pondělí chtěl setkat s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem. Fiala chce, aby se vláda ujala práce v polovině prosince. Prezidentu slíbil vládu, která provede ČR složitou aktuální situací a jež uskuteční potřebné změny pro budoucnost..

Video: Zeman jmenoval Fialu premiérem

28.11.2021, 12:30, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK/Video

Jmenování lídra koalice Spolu novým premiérem se uskutečnilo sedm týdnů po sněmovních volbách, ve kterých volební uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN získala v dvousetčlenné dolní komoře 108 mandátů. Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nejpozději v polovině prosince. Do té doby bude mít vládní odpovědnost kabinet v demisi Andreje Babiše (ANO).

Jmenování Fialy předcházel více než měsíc a půl dlouhý pobyt prezidenta v nemocnici, kde se léčil s blíže nespecifikovaným onemocněním. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické jaterní onemocnění. S Fialou se Zeman setkal 17. listopadu v Ústřední vojenské nemocnici, kde mu jmenování premiérem přislíbil. Z ÚVN byl prezident propuštěn ve čtvrtek, po několika hodinách se ale kvůli nákaze a kvůli preventivnímu podání protilátek do nemocnice vrátil. Nemoc je podle Zemanových lékařů u prezidenta bezpříznaková, hygienici ale vyžadují dodržení podmínek izolace nakaženého.