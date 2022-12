Prezident Zeman jmenoval čtyři desítky nových soudců obecných soudů

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval čtyři desítky nových soudců obecných soudů. Nejvíce by jich mělo zamířit k soudům spadajícím pod plzeňský krajský soud a Krajský soud v Hradci Králové. Mezi kandidáty opět převažují ženy.

Zeman dnes novým soudcům poradil, aby se nestyděli vyžádat si pomoc soudních znalců nebo expertů. Zmínil případ tří odsouzených za nelegální obchody s psychotropním nápojem ayahuasca, kterým před několika týdny udělil milost. Polští manželé Jaroslaw a Karolina Kordysovi dostali v kauze osmileté tresty.

Soudce ve zmíněném případu si podle Zemana nevyžádal žádný znalecký posudek či expertizu, přitom podle něj i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil látku označil za nenávykovou. "Nikdo z nás není vševědoucí. Každý z nás potřebuje pomoc specialistů v dané oblasti. Chyba vzniká tehdy, když si tuto pomoc nevyžádáte a rozhodujete jako všeználek," řekl Zeman.

Vláda na konci listopadu schválila návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) na jmenování 42 nových soudců a soudkyň, Zeman jich dnes jmenoval 41, jedna z kandidátek se nemohla zúčastnit kvůli nemoci. Mezi kandidáty bylo 24 žen a 18 mužů.

Server Lidovky.cz dnes napsal, že by Zeman mohl při dnešním jmenování soudců oznámit jmenování nového předsedy Ústavního soudu (ÚS), to se ale nestalo. Novým šéfem ÚS by se podle Seznam Zpráv a webu Respekt.cz mohl stát současný člen soudu Josef Fiala. Současnému předsedovi ÚS Pavlu Rychetskému, který je z funkce neodvolatelný, mandát vyprší až příští rok v srpnu, Zeman ve funkci prezidenta končí už v březnu. Dosud odborníci předpokládali, že příštího předsedu ÚS jmenuje v rámci personální obměny soudu až další prezident.

Zeman naposledy jmenoval nové soudce v říjnu, kdy jich bylo 49. Jmenovací vlna se týkala výhradně Prahy a severní Moravy a Slezska. Dva navržené kandidáty tehdy prezident jmenovat do soudcovského stavu odmítl - státní zástupce Marka Bodláka a Petra Babku. Poznamenal k nim, že je "dohnaly staré hříchy".

U Bodláka Zeman tvrdil, že se "velmi aktivně angažoval" v procesu s exministryní obrany Vlastou Parkanovou v kauze letounů CASA. U Babky pak zmínil veřejné pokárání rozsudkem Nejvyššího soudu v případu vývozu torz bývalých vojenských raket. Bodlák, který na pražském vrchním státním zastupitelství řídí odbor závažné hospodářské a finanční kriminality, nedávno zamítl prezidentův podnět na prověření možné sabotáže při loňské Zemanově hospitalizaci. Jeho domovské státní zastupitelství také řeší případy, které se týkají trestné činnosti v Lesní správě Lány.