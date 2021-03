Prezident Zeman dnes na Hradě přijme šéfa KSČM Filipa

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne na Pražském hradě přijme předsedu komunistů Vojtěcha Filipa. ČTK to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Filip již dříve avizoval, že chce s hlavou státu mluvit o zvládání pandemie nebo o očkování. V sobotu bude poradní tým Zemana jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO).

Filip zájem o schůzku s prezidentem zveřejnil před dvěma týdny. Řekl, že s ním mimo jiné bude chtít řešit to, jak menšinová vláda ANO a ČSSD zvládá koronavirovou pandemii a očkování populace. Považuje za selhání, že kabinet neřeší zajištění vakcíny proti covidu-19 od více společností. Pokud by se nečinily kroky směřující k ochraně života a zdraví občanů, šlo by podle Filipa o neplnění jedné z podmínek dohody o toleranci vlády mezi komunisty a hnutím ANO.

Mluvit spolu mohou i o dalších aktuálních politických tématech. Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním setkání se Zemanem v Lánech řekl, že do konce března neplánuje žádné změny ve vládě. Nevyloučil ale, že by k nim mohlo dojít v dubnu. Prezident již dříve řekl, že požaduje odchod ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), kterému vyčítá jeho postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Dlouhodobě chce také konec ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD).

Pokud by vláda nečinila kroky, které by směřovaly k ochraně života a zdraví občanů, bylo by to podle Filipa neplněním jedné z podmínek dohody. Nejde podle něj pouze o zajištění ruské vakcíny Sputnik V. "Myslím, že je to otázka vakcín, testování dětí ve školách, vakcinace učitelů, abychom mohli obnovit školní docházku a podobně. To není jedna věc," řekl před časem.

Návrat dětí do školy bude nepochybně jedním z témat, kterým se bude v sobotu zabývat poradní tým prezidenta na zámku v Lánech. Podle Ovčáčka bude jeho hostem ministr školství Plaga (za ANO). Vláda i opozice označují znovuotevření škol za hlavní prioritu při rozvolňování protipandemických opatření.