Prezident Zeman bude mít ve svátek 28. října televizní projev

Praha - Prezident Miloš Zeman pronese ve státní svátek 28. října v 20:05 projev, který odvysílají televizní stanice CNN Prima News a TV Prima. Na twitteru to uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Projev bude předtočený o den dříve na zámku v Lánech. Tradiční slavnostní akt udělování státních vyznamenání na Pražském hradě se konat nebude. Zeman ocenění vybraným osobnostem udělí, předá jim je ale kvůli koronavirové epidemii až příští rok.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář ve čtvrtek informoval o tom, že se Zeman rozhodl pro zrušení ceremoniálu na základě doporučení od ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), se kterým o záležitosti jednal ve středu. Podle kancléře Hrad seznam všech letošních oceněných zveřejní na svých internetových stránkách 28. října ve 20:00. Státní svátek také připomene slavnostní střídání hradní stráže ve 12:00, na jehož konci zazní státní hymna. Večer bude první nádvoří Pražského hradu nasvíceno v barvách české trikolory.

Zeman chtěl původně oslavy státního svátku v omezené míře zachovat. Jejich zrušení považoval za urážku státního svátku. Kancléř ve čtvrtek řekl, že se plánoval ceremoniál pouze za účasti prezidenta a oceněných, kteří by museli mít negativní test na covid-19 starý nanejvýš 24 hodin, po dobu slavnostního aktu by měli roušky a byli by od sebe nejméně dva metry. Recepce, která se obvykle po ceremoniálu koná, se letos neplánovala. Proti konání akce se vyslovila například část opozice.

Prezident už dříve řekl, že letos ocení asi čtyři desítky osobností. Mezi vyznamenanými má být například Prymula, kterého chce prezident ocenit za zvládnutí první vlny epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) jej ale dnes vyzval k rezignaci kvůli středeční schůzce v uzavřené restauraci. Prymula rezignovat odmítl. Babiš zmínil, že pokud tak ministr neučiní, sám jej odvolá. O věci nyní jedná se Zemanem. Podle ústavy odvolává hlava státu ministry, pokud to předseda vlády navrhne.

Za boj proti koronaviru chce Zeman ocenit i zástupce armády, hasičů či policie. Nejvyšší státní vyznamenání Řád bílého lva udělí také loni zesnulému zpěváku Karlu Gottovi. Posmrtně vyznamenání udělí také herci Karlu Fialovi, jehož proslavil film Limonádový Joe.

Ocenění i herce Pavla Trávníčka a nejvyšší státní vyznamenání avizoval i pro Jaroslava Kuberu (ODS), který na počátku roku zemřel ve funkci předsedy Senátu. Vdova Věra Kuberová ale ocenění odmítla převzít.

Podle informací ČTK by mezi vyznamenanými mohl být také Peter Weiss, který nedávno po sedmi letech skončil ve funkci slovenského velvyslance v Česku.