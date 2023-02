Prezident Zelenskyj se v Paříži setká s Macronem a Scholzem

Paříž - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se dnes večer v Paříži setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a s německým kancléřem Olafem Scholzem. Oznámil to Elysejský palác, který tak potvrdil dřívější informace médií. Zelenskyj dnes nečekaně zavítal i do Londýna. Je to jeho druhá zahraniční cesta od ruské invaze, od které 24. února uplyne rok.

Podle informací agentury AFP bude trojice politiků jednat při společné večeři v prezidentském paláci. Dá se očekávat, že budou diskutovat o dalším možném vývoji války a západní podpoře pro Ukrajinu.

Scholz na setkání dorazí z Berlína, Zelenskyj z Londýna. Tam dnes v projevu v britském parlamentu řekl, že vítězství Ukrajiny změní svět a odradí všechny budoucí agresory. Británie patří mezi nejvýznamnější podporovatele Ukrajiny.

Ve čtvrtek se Zelenskyj zúčastní mimořádného summit Evropské unie v Bruselu. Na něm chce podle jednoho z ukrajinských činitelů citovaných agenturou Reuters požádat o více zbraní a zahájení přístupových rozhovorů s Kyjevem ještě v tomto roce.