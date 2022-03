Prezident Ukrajinské obchodní komory Čyžykov volal po usnadnění exportu do EU

Praha - Prezident Ukrajinské obchodní a průmyslové komory (UCCI) Hennadij Čyžykov apeloval na dnešním setkání s českými podnikateli na co nejrychlejší usnadnění exportu ukrajinských výrobků na trh EU zjednodušením pravidel. Novinářům to po jednání řekl prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Podle něj to je velmi důležité, protože vývoz je zdrojem příjmů nutných pro boj s ruskou armádou a pro udržování základních funkcí země. Česko by mělo s dalšími zeměmi prosazovat, aby se zjednodušení obchodu Ukrajině umožnilo, dodal.

Čyžykov podle něj apeloval také na spolupráci při výstavbě válkou zničené infrastruktury. V následujících dnech či týdnech se v tomto ohledu ale podle něj nedají čekat velké ´zázraky.´ "Dalším apelem je pomoc Ukrajincům bojovat," podotkl. Ukrajinci by podle něj také chtěli, aby české firmy odešly z Ruska úplně.

Prezidenta Dlouhého zaujala informace o tom, že se sektor malých a středních podniků na Ukrajině po prvním šoku po zahájení bojů a bombardování začíná probouzet. "Ještě se budeme s panem Čyžykovem bavit o tom, jak bychom v tomhle mohli pomoct," doplnil.

Čyžykov dále uvedl, že jakkoliv je válka nebezpečná a zničující, přinese nové příležitosti. Věří, že se Ukrajina po ní stane ekonomickým tygrem. Protože ČR podporuje Ukrajinu, Čyžykov doufá v nové výzvy při vzájemné spolupráci. Připomněl, že ČR je silná ve zbrojním průmyslu, strojírenství, obnově infrastruktury. Spolupráci vidí také v potravinářském sektoru. "Český byznys je velmi vítán na Ukrajině," zdůraznil.

Podle jeho odhadu se aktuálně zastavilo 30 procent ukrajinské ekonomiky. Hospodářství je ochromeno zejména na východě a jihu země, kde válka zuří nejvíce. Mnoho oborů ekonomiky přitom běží jen částečně. "Měsíc po začátku války proto musíme řešit, jak se po konci konfliktu vrátit na původní úroveň a jak naši zemi obnovit. Je dobré, že prezident i naše vláda chystají daňové reformy, aby se obnova země po válce podařila co nejrychleji," doplnil.

Setkání se zúčastnili zástupci 40 tuzemských podniků z výroby nemocničního vybavení a zdravotnické techniky, vodního hospodářství, dopravní infrastruktury, logistiky zboží, energetiky, zemědělství, obranného průmyslu, ale také třeba advokátní kanceláře. Řada z těchto podniků na Ukrajině působí a má tam obchodní zastoupení. Firmy se zajímaly zejména o to, jak zabezpečit dodávky zboží, které aktuálně Ukrajina potřebuje, zejména zdravotnického materiálu.

Na ukrajinském trhu pravidelně podle agentury CzechTrade obchodovalo před válkou zhruba 250 českých firem, většina své aktivity uskutečňuje přes tamního zástupce nebo dovozce, přičemž asi 30 podniků v zemi založilo pobočku nebo společnost s ukrajinským partnerem. Na Ukrajinu export loni činil 34,8 miliardy korun, v pořadí států pro český vývoz obsadila 20. příčku. Vyplývá to z dat ministerstva průmyslu a obchodu.

"České firmy na Ukrajinu od roku 2018 pravidelně vyvážejí zboží v hodnotě 30 až 33 miliard korun, přibližně 60 procent tvoří stroje a dopravní prostředky," uvedl místopředseda Asociace exportérů Otto Daněk. Ve stejném období dovoz z Ukrajiny činil kolem 27 miliard korun, za loňský rok ho Asociace exportérů odhaduje na zhruba 40 miliard Kč. Železná ruda tvoří podle Daňka asi 50 procent importu.