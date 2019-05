Prezident se dnes setká s končícím ministrem kultury - videopřenos

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes odpoledne na Pražském hradě setká s končícím ministrem kultury Antonínem Staňkem (ČSSD). Ten oznámil odchod z čela úřadu k 31. květnu. Rozhodnutím reagoval na kritiku, která se na něj snesla poté, co odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Zeman už se sešel se Staňkovým stranickým šéfem Janem Hamáčkem. Uvedl ale, že sám se rozhodne až po jednání se Staňkem.

Hamáček na své schůzce se Zemanem před několika dny pravděpodobně prezidentovi sdělil jméno případného Staňkova nástupce. Podle koaliční smlouvy přísluší výběr ministra kultury sociálním demokratům. Hamáček uvedl, že by kandidát měl být politikem a věří tomu, že do konce května se situace vyřeší.

Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden po schůzce se Zemanem zpochybnil okolnosti Staňkovy rezignace, označil ji za neobvyklou. Při jejím oznámení totiž ministr kultury napsal, že se rozhodl skončit nikoliv z vlastní vůle, ale na základě požadavku Hamáčka. Babiš v médiích uvedl, že kdyby rezignaci Staňka prezident nechtěl přijmout, je on připraven navrhnout jeho odvolání. Zatímco demisi ministra prezident přijmout podle ústavy nemusí, návrh na odvolání od premiéra ano.

Šéf KSČM: Zeman by Staňkovu rezignaci přijmout neměl

Zeman by podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa neměl přijmout Staňkovu rezignaci. Nejsou pro ni důvody a Staněk si podporu zaslouží, řekl dnes novinářům Filip před svou odpolední schůzkou s hlavou státu.

Své stanovisko nezmění Filip ani s vědomím, že kdyby Zeman nepřijal Staňkovu rezignaci, Babiš by hlavě státu navrhl ministrovo odvolání v souladu s dohodou s vicepremiérem a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem.

Důvodem pro setrvání Staňka v čele ministerstva je podle Filipa mimo jiné to, že v případě kritizovaného odvolání Jiřího Fajta z funkce ředitele Národní galerie Praha postupoval správně. Kontrolní zjištění k tomu Staňka opravňovalo, uvedl Filip.

"Drzost, kterou projevil pan Fajt, je ohromující," řekl předseda komunistů. Pokud by jiný úředník postupoval jako Fajt, byl by podle Filipa potrestán a šel by do vězení. "Jsem pro to, aby v kultuře fungovala kultura, nikoli zneužívání pravomoci úřední osoby," dodal předseda komunistů.

Staněk podle Filipa "udělal krok správným směrem", kterým byla stabilizace kultury a podpora živé kultury. Filip ocenil také Staňkovo rozhodnutí o zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově, tedy z Filipova volebního kraje.