Prezident přijal rezignaci ministra zemědělství Nekuly k 28. červnu

Praha - Prezident Petr Pavel přijal dnes demisi ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), a to k 28. červnu. Na webu o tom informovala prezidentova kancelář. Nahradit Nekulu, který oznámil rezignaci před dvěma týdny, má dosavadní šéf sněmovní frakce KDU-ČSL Marek Výborný. Jeho jmenování a uvedení do funkce by se mělo odehrát ve čtvrtek 29. června.

Nekula zdůvodnil opuštění funkce nedostatkem podpory od vlastní strany. Kritiku sklízel mimo jiné za způsob komunikace témat spojených s růstem cen.

Nekula končí ve vládě po roce a půl. Opozice jeho odchod uvítala. Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Výborný je zkušený politik s morálním kreditem a pro vládu bude velkou posilou.

Od března, kdy Pavel vystřídal na Hradě Miloše Zemana, bude změna ve vládě čtvrtou v řadě. Den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval Pavel ministrem životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). V květnu po rezignaci Vladimíra Balaše jmenoval ministrem školství Mikuláše Beka, který do té doby zastával funkci ministra pro evropské záležitosti. Tím se stal Martin Dvořák (všichni STAN).

Výborný se chce na ministerstvu soustředit hlavně na zlepšení komunikace. Snažit se bude také o podporu zájmů zemědělců v Česku i v rámci Evropské unie, zajištění potravinové bezpečnosti, rozvoj ekologického zemědělství a lepší hospodaření s vodou. Setkat se Výborný chce v blízké době se zástupci všech organizací spojených se zemědělstvím a potravinářstvím.