Prezident Pavel se v Berlíně sešel se Steinmeierem, Scholzem a krajany

Berlín - Český prezident Petr Pavel se dnes pozdě odpoledne v Berlíně setkal s německým kancléřem Olafem Scholzem. Jednali spolu o ruské invazi na Ukrajinu i bilaterálních vztazích. Scholz podle Pavla slíbil, že Česku v případě nedostatečných dodávek energií vypomůže. Vrcholem oficiální návštěvy bylo dopolední přijetí u prezidenta Frank-Waltera Steinmeiera, které bylo s vojenskými poctami.

Do berlínského zámku Bellevue, který je sídlem spolkových prezidentů, doprovodila Pavla jeho žena Eva Pavlová, které se zde setkala se Steinmeierovou manželkou Elke Büdenbenderovou.

Na tiskové konferenci oba státníci ocenili velmi blízké přátelství, které Českou republiku a Německo pojí. Dnešní rozhovor s Pavlem podle Steinmeiera ukázal, že vztahy mezi oběma zeměmi nejsou jen dvoustranné, ale spíše mnohostranné. Poukázal přitom na pevné zakotvení obou zemí v EU a NATO.

Steinmeier na dotaz ČTK, zda hledal s Pavlem i sporná témata, odpověděl, že tomu tak nebylo, ale že hovořili o věcech, ve kterých je možné spolupráci zintenzivnit. Za takové oblasti označil energetiku či ochranu klimatu. Pavel řekl, že se Steinmeierem chtějí již tak dobré vztahy obou zemí ještě více zlepšit, mimo jiné pravidelným výročním setkáváním. Na těchto schůzkách by rádi vývoj za uplynulý rok hodnotili. Český prezident hovořil rovněž o záměru rozšířit vzájemný takzvaný strategický dialog z ministerské úrovně na úroveň šéfů vlád.

Přátelské vztahy oba prezidenti chtějí dále rozvíjet. I z tohoto důvodů Pavel pozval Steinmeiera ve druhé polovině roku do Prahy. Německý prezident přislíbil, že bude hledat vhodný termín, výslovně ale cestu do české metropole nepotvrdil. Steinmeier naopak pozval Pavla k sobě na letní slavnosti, kterých by se český prezident chtěl zúčastnit.

Ze zámku Bellevue odjel Pavel do Památníku berlínské zdi v ulici Bernauer Strasse, která se do historie zapsala řadou dramatických útěků na Západ, mimo jiné okny či tunely. Ne vždy se útěk do západní části Berlína zdařil. Oběti zdi, kterých je nejméně 140, mají v památníku pietní místo. U něj Pavel společně s manželkou položili věnec.

V areálu památníku na Pavla čekali zástupci české a slovenské komunity v Německu, někteří z nich prezidenta vítali s českými vlajkami. S krajany Pavel s manželkou diskutovali a dostali od nich obrázky nakreslené dětmi či leporelo české školy Rhein-Main z hesenského Neu-Isenburgu.

Se Scholzem Pavel jednal o ruské invazi na Ukrajinu i bilaterálních vztazích. Scholz podle Pavla slíbil, že Česku v případě nedostatečných dodávek energií vypomůže. Kancléř rovněž podle českého prezidenta řekl, že Německo je připraveno k dlouhodobé podpoře Ukrajiny.

Všemi dnešními schůzkami se prolínalo téma Ukrajiny, poznamenal Pavel na večerní tiskové konferenci pro české novináře. "Kancléř řekl, že Německo je připraveno k dlouhodobé podpoře Ukrajiny. Je připraveno poskytnout jí vše, co bude potřebovat k efektivní obraně," uvedl s tím, že je to jasný signál postoje Berlína.

Se Scholzem hovořil Pavel i o energetické krizi, která s ruskou agresí souvisí. "Německo nenechá Českou republiku padnout, pokud jde o dodávky energií," řekl prezident o Scholzově postoji k energetické solidaritě.

Již dopoledne jednal Pavel o možnosti povýšit česko-německý strategický dialog z ministerské úrovně na úroveň šéfů vlád. K tématu se vrátil odpoledne na schůzce s kancléřem. "Scholz reagoval pozitivně," řekl Pavel. Poznamenal, že Scholz o tom chce mluvit s českým premiérem Petrem Fialou na nadcházejícím summitu Evropské unie.

Návštěvu Německa hodnotí Pavel jako úspěšnou. "Německo je připraveno naslouchat," řekl o spolupráci Berlína s Prahou. Dodal, že Česko by mělo současného momentu znovunabytí sebevědomí střední a východní Evropy využít a přicházet s návrhy, které povzbudí Německo v jeho snaze převzít za kontinent větší odpovědnost.

Ještě před cestou do Německa Pavel novinářům řekl, že nepředpokládá až tak vstřícné jednání jako v Polsku. "Všichni víme, že kancléř Scholz není zrovna člověk, který by dával nějak najevo expresivně své emoce, takže bych to jednání nenazval zrovna srdečným, ale bylo věcné," zhodnotil pak český prezident dnešní rozhovor v kancléřství.

Schůzka se Scholzem uzavřela Pavlovu návštěvu Berlína. Tisková konference na závěr jednání nebyla svolána, což Scholzův mluvčí Steffen Hebestreit předem zdůvodnil tím, že jde o běžné setkání kancléře s prezidentem.

Oproti původnímu programu, na kterém měl jednání s experty opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU) na zahraniční a bezpečnostní politiku, se na českém velvyslanectví Pavel sešel s šéfem Mnichovské bezpečnostní konference Christophem Heusgenem. Hovořil s ním o ruské invazi na Ukrajině a také o roli Číny a otázce Tchaj-wanu. Na ambasádě jednal také se Steinmeierovým předchůdcem Joachimem Gauckem.

Pavel dnes v DGAP varoval před nejednotou Západu, a to nejen v postoji vůči Rusku, ale i ve vztahu k Číně. Další podporu Ukrajiny v obraně před ruskou invazí považuje za nutnost, protože rozhodující podle něj bude letošní rok.

"Před dvaceti roky jsme si mysleli, že nás čeká zářivá budoucnost," řekl Pavel na úvod projevu v DGAP. Západní státy podle českého prezidenta očekávaly usmíření někdejších nepřátel z dob studené války, a podcenily mocenské ambice ruského prezidenta Vladimira Putina. První známky tohoto podcenění vidí Pavel mimo jiné na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, kdy Putin v projevu ohlásil záměr mocenského návratu Ruska.

Stejně tak jako Západ ale podcenil situaci i Putin, když podle Pavla očekával v případě invaze na Ukrajinu nejednotnost západních zemí a slabost ukrajinské armády, jako tomu bylo v roce 2014 v případě ruské anexe autonomního ukrajinského poloostrova Krym a vyvolání proruského povstání na Donbase.

Odhodlání Ukrajiny bránit se ruskému vpádu označil Pavel za příklad, který by měl být pro Západ inspirací. "Ukrajina je nyní jednotná jako nikdy dříve," řekl. Podle Pavla bude letošní rok rozhodující, neboť ani jedna ze stran konfliktu nebude mít kapacity pro další ofenzivy. Rychlé poskytnutí zbraní, které Kyjev potřebuje, je tak podle českého prezidenta i v zájmu Evropy.

Pavel důrazně varoval před rozkolem západních zemí a před tím, aby se Evropa snažila konkurovat Spojeným státům a dalším západním zemím. Země, které vyznávají západní hodnoty, by se místo toho měly soustředit na spolupráci a utužení jednoty, a to i vzhledem k rostoucímu vlivu Číny.

O Číně jednal Pavel pozdě odpoledne také s německým kancléřem Olafem Scholzem. "U nás i v Německu tento vztah prochází revizí," řekl český prezident s tím, že Německo zajímá postoj Česka v této věci.