Prezident Pavel představil oficiální portrét, vydány byly i známky

Praha - Prezident Petr Pavel dopoledne představil svůj oficiální portrét. K dispozici bude v deseti barvách nebo černobílý. Vytvořeny byly i oficiální portrét prezidentského páru a poštovní známky, které bude možné koupit od 7. června. Pavel a jeho tým to dnes řekli na tiskové konferenci a uvedli v tiskové zprávě. Fotografie budou ke stažení na webu Pražského hradu nebo ve fotobance ČTK.

Pavel řekl, že jeho vizí bylo nemít žádný portrét ani žádnou známku. "Není to totiž zrovna způsob prezentace, který by mi byl vlastní. Ale když jsem viděl odezvu ze strany lidí, kteří by chtěli mít portrét prezidenta ve školách nebo na úřadech, tak jsem nakonec dal zelenou kreativnímu týmu, aby se toho chopil," uvedl dnes prezident. Řekl, že s výsledkem je spokojený. Výsledek, který představil jeho kreativní tým, označil za moderní a velmi civilní. Fotografie pořídili Jana Jabůrková a Jiří Turek ze studia J3T.

Fotografie budou k dispozici v rámci barevného konceptu nazvaného Kolóra. Podle jeho tvůrců je Česká republika země plná barev. "Každá z těch barev v sobě ukrývá odkaz na nějaké místo, událost nebo věc, kterou nosíme ve svých srdcích," uvedli. Barvy pojmenovali po fenoménech spojených s českou historií, kulturou nebo tradicemi, například s odkazem na text státní hymny poskalinová nebo šumněborová.

Oficiální fotografie prezidenta i prezidentského páru bude ke stažení na webu www.hrad.cz a ve fotobance ČTK/Profimedia www.profimedia.cz. Vytištěné portréty A2 v deseti různých barvách budou standardně k dostání na www.sevt.cz.

Česká (dříve československá) tisková kancelář oficiální prezidentský portrét distribuovala od počátku republiky. Až na několik výjimek oficiální portréty prezidentů ČTK v uplynulých 100 letech i pořizovala.

V prvních letech dostávala ČTK přímo z Hradu fotozpravodajství, do jejího archivu byla převedena podstatná část prezidentské obrazové dokumentace, aby byla prostřednictvím agentury operativněji přístupná médiím. Postupně pak začala ČTK vytvářet obrazovou dokumentaci hlavy státu sama, což se týkalo i oficiálních portrétů.

Tento model se změnil s nástupem Václava Havla. Kancelář prezidenta republiky dodala ČTK fotografii z dílny Dušana Šimánka. “Teprve vznik České republiky v roce 1993 a skutečnost, že Šimánkův portrét existoval jen v černobílé verzi, se staly důvodem k návratu autorství do tehdy České tiskové kanceláře,” uvedl bývalý šéfredaktor Redakce obrazového zpravodajství ČTK Dušan Veselý v knize Prezident, která na fotografiích mapuje hradní období Václava Havla.

V ČTK si nechal svůj portrét vyhotovit i Václav Klaus. Miloš Zeman svěřil vyhotovení oficiálního portrétu fotografovi Herbertu Slavíkovi, ČTK zajišťovala jeho distribuci.