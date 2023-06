Prezident Pavel jmenoval ústavními soudci Baxu, Wintra a Zemanovou

Praha - Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě jmenoval někdejšího předsedu Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefa Baxu, profesora ústavního práva Jana Wintra a bývalou prezidentku Soudcovské unie Danielu Zemanovou ústavními soudci. Jde o první členy Ústavního soudu (ÚS), které Pavel vybral po své březnové inauguraci. Kandidáty minulý týden schválil Senát.

Trojice nováčků v patnáctičlenném týmu ústavních soudců zaplnila místa po Jaroslavu Fenykovi, Janu Filipovi a Miladě Tomkové, jejichž desetiletý mandát skončil 3. května. V neděli vypršelo funkční období také Vladimíru Sládečkovi, kandidáta na toto místo prezident zatím neoznámil. "Předpokládám, že podklady k posuzování předáme Senátu v nejbližších dnech," řekla novinářům mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

O Baxovi se spekuluje jako o možném adeptovi na předsedu Ústavního soudu po Pavlu Rychetském, jehož mandát vyprší 6. srpna. Prezident to nepotvrdil, ale ani nedementoval. V srpnu skončí mandát také soudci Ludvíku Davidovi. Předání podkladů k jejich nástupcům horní komoře Parlamentu očekává Hrad v červnu. "Prezident ještě není rozhodnutý o všech jménech, jasno je víceméně o tom prvním kandidátovi," řekla Řeháková.

Pavel při ceremoniálu řekl, že nebude skrývat uspokojení ze jmenování první trojice kandidátů. Odmítl však, že by šlo o jeho vítězství. "Jmenováním tří velice kvalitních lidí do funkcí ústavních soudců jsme vyhráli všichni," uvedl. Jde podle něj o úspěch nových soudců, ale také všech, kdo se na jejich výběru podíleli. Trojici popřál mnoho úspěchů a zdraví. Nepochybuje o tom, že budou nezávislými a spravedlivými soudci. "A zítra do práce," řekl při přípitku Rychetský.

Třiašedesátiletý Baxa je soudcem od roku 1984. Předsedou NSS byl jmenován hned po jeho ustavení v roce 2003, a to až do září 2018. Podílel se na založení Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V roce 1998 se stal prvním náměstkem ministra spravedlnosti a byl jím až do roku 2002 - pracoval postupně pro Otakara Motejla, Jaroslava Bureše a Pavla Rychetského před jeho odchodem mezi ústavní soudce.

Čtyřiačtyřicetiletý Wintr vystudoval souběžně s pražskou právnickou fakultou také historii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Z práva i politologie má doktorský titul. V roce 2019 se stal tajemníkem Stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu ČR, působil také jako člen Legislativní rady vlády. Wintr působil rovněž v rozkladové komisi Českého statistického úřadu či v Etické komisi Českého rozhlasu. V letech 2012 až 2017 byl i členem Rady ČTK, které v letech 2014 až 2015 předsedal.

Jednapadesátiletá Zemanová je soudkyní od roku 2001, dosud působila jako místopředsedkyně ústeckého krajského soudu pro pobočku v Liberci. Předtím pracovala u Nejvyššího správního soudu a poté u pražského městského soudu. V čele Soudcovské unie stála v letech 2014 až 2020. Zaměřovala se zejména na oblast přípravy a výběru soudců, podmínky působení a výběru funkcionářů a problematiku státní správy soudů. Od Jednoty českých právníků získala medaili za přínos justici.