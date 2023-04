Prezident Pavel jednal na generálním štábu o české armádě či Ukrajině

Praha - Prezident Petr Pavel dnes jednal na generálním štábu o modernizaci české armády nebo o jejím financování. S vedením armády mluvil také o bezpečnostní situaci a své plánované návštěvě Ukrajiny. Pavel to řekl ČTK a České televizi po skončení asi tříhodinového jednání. Odpoledne se zúčastní zasedání Bezpečností rady státu.

Prezident přijel před budovu generálního štábu v pražských Dejvicích kolem 10:00, přivítal ho náčelník generálního štábu Karel Řehka. "Hlavně jsem se přijel poinformovat o aktuálním stavu armády, stavu modernizace, projektů, které jsou v běhu a které jsou připravované, stavu financování těchto projektů, ale pak také bezpečnostní situaci především s ohledem na plánovanou a připravovanou návštěvu na Ukrajině," řekl Pavel po konci jednání. Na Ukrajinu by se měl podle dřívějšího vyjádření vypravit během dubna.

Pavel také řekl, že v souvislosti s válkou na Ukrajině mluvil s vedením armády o tom, co už bylo Ukrajině dodáno, co ještě tato země požaduje a co z toho má Česko k dispozici. "Čím jsme schopni přispět, jak z hlediska materiálu, techniky, tak třeba i výcviku ukrajinských vojáků," dodal.

Armáda nyní s ministerstvem obrany řeší významné modernizační projekty za mnoho miliard korun. Ministerstvo například vyjednává se Švédskem o nákupu 210 pásových bojových vozidel pěchoty nebo se Spojenými státy o pořízení 24 bojových letounů F-35. Stát nakupuje také nová děla, drony, výsadková vozidla nebo radiolokátory. Změnou také prochází kvůli ruské invazi na Ukrajinu strategické bezpečnostní dokumenty.

Pavel v minulosti české armádě z pozice náčelníka generálního štábu velel. Z čela armády odešel v roce 2015 na pozici šéfa Vojenského výboru NATO, působil v ní do roku 2018.

Odpoledne prezident poprvé zamíří na pravidelné zasedání Bezpečnostní rady státu ve Strakově akademii. Úřad vlády ČR nezveřejnil bližší podrobnosti k plánovanému programu jednání. Dá se předpokládat, že se rada bude zabývat situací na Ukrajině, kterou prezident Pavel plánuje tento měsíc navštívit, a dopady této války.