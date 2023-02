Prezident Pavel bude tento týden jednat s Jurečkou a Rychetským

Praha - Zvolený prezident Petr Pavel bude tento týden jednat s ministrem práce a sociálních věcí a životního prostředí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a předsedou Ústavního soudu (ÚS) Pavlem Rychetským. Vyplývá to z programu, který jeho tým publikoval ve veřejném kalendáři. Pavla čeká také čtvrteční výjezd do Ústeckého kraje a už v úterý lékařská prohlídka v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Její výsledky by měly být známy do březnové inaugurace.

Setkání s Jurečkou je podle kalendáře v plánu ve středu odpoledne, již dnes bude Pavel s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem a později s Rychetským. S ním bude Pavel patrně mluvit o budoucím obsazení Ústavního soudu. Rychetský končí ve funkci v srpnu, mandát letos vyprší dalším šesti jeho kolegům. Soudce ÚS jmenuje prezident se souhlasem Senátu na desetileté funkční období.

Pavel má v kalendáři také úterní jednání s ředitelem sekce obranné politiky a strategie ministerstva obrany Janem Jirešem, který vedl český vyjednávací tým u česko-americké dohody o obranné spolupráci (DCA). Jireš před týdnem oznámil, že vyjednavači na pracovní úrovni dokončili návrh, který má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku.

Čtvrtek stráví Pavel v Ústeckém kraji. Cesta by měla zahrnovat Šluknov, Mikulášovice, Českou Kamenici a Ústí nad Labem. Minulý týden byl Pavel dva dny v Karlovarském kraji, cílem bylo poznat hlavní problémy jednoho z krajů, který patří mezi strukturálně postižené a v mnoha statistikách se umisťuje na posledním místě. Stejný cíl bude mít patrně cesta do Ústeckého kraje.

V sobotu by se měl Pavel zúčastnit vzpomínkového koncertu k připomenutí roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Stejného tématu by se měl týkat Pavlův tzv. prezidentský stream na sociálních sítích v sobotu odpoledne.