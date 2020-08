Prezident Lukašenko nařídil obnovit klid v zemi

Minsk - Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na závěr zasedání bezpečnostní rady státu nařídil svým podřízeným obnovit klid v zemi, bouřící se proti ohlášenému Lukašenkově vítězství v prezidentských volbách z 9. srpna. Lukašenko v současnosti čelí největším protestům za celých 26 let svého vládnutí v bývalé sovětské republice. Koordinanční rada běloruské opozice si podle TASS zvolila sedmičlenné předsednictvo. Je v něm spisovatelka Alexijevičová, nositelka Nobelovy ceny. Ve vojenské nemocnici v Minsku zemřel demonstrant, postřelený policií.

"V Minsku už nesmějí být žádné další nepokoje. Lidé jsou unavení, lidé chtějí klid a ticho," zdůraznil prezident podle státní agentury Belta. "Drtivá většina lidí si zvykla žít v klidné zemi a my jim klidnou zemi musíme vrátit," prohlásil.

Lukašenko na závěr porady nařídil pohraničníkům zesílit ochranu státní hranice, aby do Běloruska nemohli proniknout z jiných zemích žoldnéři, zbraně, munice či peníze na financování nepokojů; většina demonstrantů je podle něj placená. Ministerstvo obrany má prioritně sledovat "přesuny vojsk NATO na území Polska a Litvy".

Ministerstvu vnitra pak uložil skoncovat s nepořádky v zemi a zejména v Minsku, jakož i uchránit pracovní kolektivy "před ulicí". Stávkující podle něj nemají dostat šanci k návratu do předchozího zaměstnání.

V Bělorusku druhým týdnem pokračují demonstrace, jejichž účastníci považují Lukašenkovo šesté vítězství v prezidentských volbách za zfalšované a žádají jeho rezignaci. Lukašenko obvinil v úterý opozici, že se prostřednictvím chystané koordinační rady chce chopit moci, členy rady označil za "otevřené nacisty" a hrozil "zchladit horké hlavy".

Situace v Bělorusku se zdá být ve slepé uličce: Lukašenkovi odpůrci pokračují v pouličních protestech a stávkách, ale jejich účinnost budí čím dál větší pochyby. Východiskem z krize by mohla být jednání, avšak Lukašenko debatovat s odpůrci nehodlá, ani nejeví ochotu vyslyšet mezinárodní hráče, poznamenal ruský list Kommersant. Roli prostředníka by podle něj mohl sehrát ruský prezident Vladimir Putin, který v úterý jednal s německou kancléřkou, francouzským prezidentem a předsedou Evropské rady a předal jejich stanoviska Lukašenkovi.

Běloruská opozice zvolila vedení rady pro předání moci

Koordinační rada v Bělorusku, kterou vytvořila tamní opozice s cílem zajistit klidné předání moci od režimu autoritářského prezidenta Alexandra Lukašenka, si zvolila sedmičlenné předsednictví. Oznámila to dnes ruská státní agentura TASS. Ve vedení je mimo jiné spisovatelka Světlana Alexijevičová, která jako první Běloruska byla oceněna před pěti lety Nobelovou cenou.

Lukašenko dialog s oponenty odmítá. Koordinační radu v úterý označil za nástroj opozice k uchopení moci, tvořený bývalými činiteli a "otevřenými nacisty", a vyhrožoval "ochlazením horkých hlav". Dnes nařídil ministerstvu vnitra skoncovat s nepokoji v zemi a zejména v Minsku.

V Bělorusku zemřel demonstrant, postřelený policií

Ve vojenské nemocnici v Minsku zemřel demonstrant, kterého v předchozích dnech v Brestu na západě Běloruska postřelili policisté, oznámil dnes nezávislý zpravodajský server Tut.by s odvoláním na pozůstalé. Podle agentury AFP jde o třetí úmrtí od vypuknutí protestů proti výsledkům prezidentských voleb z 9. srpna, zpochybňovaných opozicí. Během zákroků pořádkových sil desítky lidí utrpěly zranění a tisíce skončily za mřížemi.

Zraněním podle pozůstalých podlehl Henadz Šutov, kterého policejní střela během protestů 11. srpna zasáhla do hlavy. Bylo mu 43 let. Příbuzní zabitého muže tvrdí, že podle očitých svědků se Henadz s policisty nepral, ani nehádal, prostě jen šel. Zasáhl jej výstřel, který podle těchto svědků byl vypálen ze střechy úřední budovy. Příbuzní jej dva dny pohřešovali, než se dozvěděli, že zraněného převezli nejprve do oblastní nemocnice v Brestu a pak jej vrtulník přepravil do vojenské nemocnice v Minsku. Tam zemřel dnes dopoledne.

Policisté podle verze ministerstva vnitra stříleli v sebeobraně na demonstranty, kteří je napadli s železnými tyčemi v rukou. Nejprve prý vypálili výstražné výstřely do vzduchu.

Tut.by dodal, že ošetření na lékařské pohotovosti či nemocnicích v Brestu vyhledala ve dnech 9. až 11. srpna asi stovka zraněných, 23 z nich muselo být hospitalizováno, někteří potřebovali operaci.

Zastřelený muž v Brestu je podle serveru oficiálně třetí oběť protestů, ale ještě před touto smrtí se ochránci lidských práv dopočítali nejméně pěti úmrtí a je pravděpodobné, že obětí je ještě více. Nepřímo to potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví, když na dotaz, kolik lidí podlehlo v nemocnicích zraněním utrpěným během protestů či během uvěznění, odpovědělo, že zatím všechny udrželi při životě, ale došlo k situacím, kdy se lidé včas do nemocnice nedostali. Neupřesnili ale počet.

Tut.by dodal, že první oficiální obětí se 10. srpna stal Aljaksandr Tarajkouski, čtyřiatřicetiletý otec tříleté dcery, který po zranění hrudníku vykrvácel. Ministerstvo vnitra zprvu tvrdilo, že chtěl vrhnout na policisty podomácku vyrobenou bombu, ale ta mu vybuchla v rukou. Očití svědci ale tvrdili, že muž měl prázdné ruce, což posléze potvrdily i videonahrávky. V Gomelu pohřbili pětadvacetiletého muže, kterého zde policisté zadrželi již 9. srpna, kdy Aljaksandr Vichor jel za svou dívkou. Rodiče se až poté, co přišli na policii oznámit, že syn je nezvěstný, dozvěděli, že není naživu.

Lukašenko vyzval EU, ať se stará o vlastní problémy

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko na dnešním jednání bezpečnostní rady státu vyzval západní vůdce, včetně špiček Evropské unie, aby se nestarali o Bělorusko, ale o problémy vlastních zemí, uvedla agentura Belta. Lukašenkova soupeřka v nedávných prezidentských volbách, vůdkyně opozice Svjatlana Cichanouská se naopak obrátila na EU s výzvou, aby výsledky voleb z 9. srpna neuznala.

Lukašenko v současnosti čelí největším protestům za celých 26 let svého vládnutí v bývalé sovětské republice. Prezidenti a premiéři zemí EU se na dnešním mimořádném jednání prostřednictvím videokonference zřejmě chystají ke zpřísnění sankcí proti Lukašenkovu režimu.

"Prostě bych jim poradil: než budete na nás ukazovat prstem, dejte si na pořad svých porad problém takzvaných žlutých vest ve Francii a strašných nepokojů v USA. Přál bych si, aby především posoudili protesty proti izolaci během pandemie v Německu a dalších evropských zemích," prohlásil Lukašenko. "Upozorňuji, že mají mnoho problémů u sebe doma. A neměli by ukazovat dneska na Bělorusko, aby odpoutali pozornost od problémů, které existují ve Franci, USA, Německu a tak dále," dodal.

Západ se podle Lukašenka už nijak netají s tím, že shromažďuje peníze k financování protestů a posílá je do Běloruska. Vůdcové Západu sice nabízejí jednání, ale současně protlačují své záměry, a to Minsk odmítá akceptovat.

V Bělorusku druhým týdnem pokračují demonstrace, jejichž účastníci považují Lukašenkovo šesté vítězství v prezidentských volbách za zfalšované a žádají jeho rezignaci. Lukašenko obvinil v úterý opozici, že se prostřednictvím chystané koordinační rady chce chopit moci a hrozil "zchladit horké hlavy". EU dala najevo, že přijme sankce proti běloruským představitelům, odpovědným za zfalšování voleb a za porušování lidských práv při potlačování protestů, při kterých nejméně tři lidé přišli o život a tisíce lidí zadržela policie.