Prezident FC Barcelona Bartomeu odstoupil z funkce

Barcelona - Prezident FC Barcelona Josep Maria Bartomeu odstoupil spolu s celým vedením z funkce. Šéfovi týmu hrozilo vyslovení nedůvěry od členů katalánského velkoklubu, který má potíže na trávníku i mimo něj.

Sedmapadesátiletý Bartomeu oznámil rezignaci po dnešním zasedání vedení. Barcelonu vedl od roku 2014.

Po úspěšných letech se slavnému katalánskému klubu aktuálně příliš nedaří. Uplynulý ročník zakončil bez zisku trofeje a Bartomeua veřejně kritizovala i největší hvězda týmu Lionel Messi. Argentinský útočník chtěl z klubu po sezoně, jež vyvrcholila debaklem 2:8 s Bayernem Mnichov ve čtvrtfinále Ligy mistrů, odejít. Zůstal až poté, kdy hrozilo, že by se musel s týmem pustit do soudní pře.

Bartomeu je také terčem kritiky fanoušků a členů kvůli špatné finanční situaci klubu. Nespokojená část vyvolala volbu o vyslovení nedůvěry Bartomeuovi, k níž mělo dojít v příštích týdnech.

Nyní již bývalý šéf klubu se snažil přesvědčit katalánskou vládu, aby volbu kvůli probíhající koronavirové pandemii nařídila odložit, ale neuspěl. Označil to za nezodpovědné rozhodnutí a na tiskové konferenci oznámil, že dříve rezignovat nemohl.

"Nejjednodušší by bylo odstoupit po Lize mistrů, ale během této nebývalé globální krize tu musel být někdo, kdo bude přijímat rozhodnutí. Kdo by zajistil, že tu Messi zůstane? Kdo by angažoval nového trenéra?" uvedl Bartomeu.

Po porážce v sobotním El Clásicu s Realem Madrid klesla Barcelona až na dvanácté místo ligové tabulky. Ve středu se svěřenci nového trenéra Ronalda Koemana střetnou ve šlágru Ligy mistrů s Juventusem.